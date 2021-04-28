Курганский депутат жестоко расправился с волком на охоте, переехав снегоходом, но избежал проверки

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов прошедшей зимой поучаствовал в охоте на волков в Свердловской области и совершил убийство одного из животных с особой жестокостью. Сотрудники Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области подали заявление в УМВД РФ по региону, однако проверка так и не была начата. Об этом сообщает "Подъём".

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно ещё живого волка, которому шею переехали снегоходом. Вокруг животного очень много крови, а мужчины, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засунул в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызвало смех у охотников.

"Сотрудник департамента направлял такое сообщение, да, но мы не проводим никакой проверки, потому что по территориальности направлено в субъект, о котором идёт речь, — в Свердловскую область", — сообщили в УМВД РФ по Курганской области.

В свою очередь в свердловском главке МВД РФ уточнили, что депутат и департамент — курганские, соответственно, и проверку должно проводить ведомство этого региона.

Всего же, как отмечает Znak.com, Хахалов, егерь Верхнетеческого охотхозяйства Ермек Сулейманов и ещё несколько неустановленных лиц убили четырёх зверей на территории Шутинского охотхозяйства. Сам депутат уточнил, что охота велась с соответствующей лицензией, а также документами на ружьё.

"Там были егеря. И вообще из охотников я был один. Остальные были пять егерей. Ну, может, у кого-то из них и было незарегистрированное оружие, но мне об этом неизвестно", — сказал Хахалов.

Парламентарий также объяснил, почему волка пришлось переехать снегоходом. По словам чиновника, этот зверь был ранен и кидался на людей.

"Охота — вообще, дело такое… Там шкуры с животных снимают, кишки выпускают, это ещё жёстче", — заявил депутат, заметив, что это не он засовывал в пасть зверю дуло ружья и что было "у человека в мозгах", ему неизвестно.

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