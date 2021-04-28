Курганский депутат жестоко расправился с волком на охоте, переехав снегоходом, но избежал проверки
Сам чиновник не видит ничего страшного в произошедшем и заметил, что зверь был ранен и кидался на людей.
Депутат Денис Хахалов (слева). Фото © Соцсети
Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов прошедшей зимой поучаствовал в охоте на волков в Свердловской области и совершил убийство одного из животных с особой жестокостью. Сотрудники Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области подали заявление в УМВД РФ по региону, однако проверка так и не была начата. Об этом сообщает "Подъём".
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно ещё живого волка, которому шею переехали снегоходом. Вокруг животного очень много крови, а мужчины, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засунул в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызвало смех у охотников.
"Сотрудник департамента направлял такое сообщение, да, но мы не проводим никакой проверки, потому что по территориальности направлено в субъект, о котором идёт речь, — в Свердловскую область", — сообщили в УМВД РФ по Курганской области.
Иностранцам предложили 7 млн рублей за отстрел медведя на Камчатке: эксперт объяснил, из чего складывается эта сумма
В свою очередь в свердловском главке МВД РФ уточнили, что депутат и департамент — курганские, соответственно, и проверку должно проводить ведомство этого региона.
Всего же, как отмечает Znak.com, Хахалов, егерь Верхнетеческого охотхозяйства Ермек Сулейманов и ещё несколько неустановленных лиц убили четырёх зверей на территории Шутинского охотхозяйства. Сам депутат уточнил, что охота велась с соответствующей лицензией, а также документами на ружьё.
"Там были егеря. И вообще из охотников я был один. Остальные были пять егерей. Ну, может, у кого-то из них и было незарегистрированное оружие, но мне об этом неизвестно", — сказал Хахалов.
Парламентарий также объяснил, почему волка пришлось переехать снегоходом. По словам чиновника, этот зверь был ранен и кидался на людей.
"Охота — вообще, дело такое… Там шкуры с животных снимают, кишки выпускают, это ещё жёстче", — заявил депутат, заметив, что это не он засовывал в пасть зверю дуло ружья и что было "у человека в мозгах", ему неизвестно.
Лента новостей
Жириновский рассказал, как его во время покушения спасла шуба
сегодня в 11:06
Дом рушится прямо на глазах у пожарных: Лайф публикует кадры с места возгорания в историческом здании XX века в Петербурге
сегодня в 10:57
Мужчина нанёс жене жёсткие ранения кочергой и свалил вину на ДТП, но перед смертью жертва успела назвать имя своего убийцы
сегодня в 10:48
Ранее Лайф показал, как в Пермском крае мужчина жестоко избил собаку. На требование прекратить издевательства живодёр отмахнулся и сказал, что "так надо". Полиция начала проверку.
Выбор редакции
Чины и корочки не спасут: в Госдуме потребовали завести дело на депутата, переехавшего волка снегоходом
"Работал всю жизнь, гробил здоровье": В Кургане соцзащита судится с пенсионером из-за 350 рублей
"Маг" с голосами в голове взорвал самодельную бомбу в парке под Самарой
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
Журналиста Пивоварова заподозрили в подделке медсправки ради лицензии на оружие
Комментариев: 0