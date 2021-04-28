КДК отменил красную карточку игроку ЦСКА Ахметову
А вот предупреждения, которые были показаны двум игрокам "Спартака", признаны верными.
Фото © ПФК ЦСКА
КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который получил её во время дерби со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"Решение: исправить ошибку, допущенную судьёй в матче, отменить ошибочно применённое удаление Ахметову. КДК принимает решение на основании ЭСК РФС", — заявил Григорьянц.
Таким образом, армеец сможет сыграть в ближайшем матче против "Уфы". А вот жёлтые карточки, которые были показаны во время того же матча спартаковцам Айртону и Александру Максименко, КДК оставил в силе. Это значит, что матч своей команды против "Арсенала" они будут вынуждены пропустить.
Ранее Лайф сообщал, что победу в главном дерби страны одержал московский "Спартак" — 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил Джордан Ларссон, который смог уйти от Виктора Васина и разобраться с Игорем Дивеевым.
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