КДК отменил красную карточку игроку ЦСКА Ахметову

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который получил её во время дерби со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Таким образом, армеец сможет сыграть в ближайшем матче против "Уфы". А вот жёлтые карточки, которые были показаны во время того же матча спартаковцам Айртону и Александру Максименко, КДК оставил в силе. Это значит, что матч своей команды против "Арсенала" они будут вынуждены пропустить.