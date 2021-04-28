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КДК отменил красную карточку игроку ЦСКА Ахметову

А вот предупреждения, которые были показаны двум игрокам "Спартака", признаны верными.

28 апреля 2021, 11:59
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который получил её во время дерби со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Решение: исправить ошибку, допущенную судьёй в матче, отменить ошибочно применённое удаление Ахметову. КДК принимает решение на основании ЭСК РФС", — заявил Григорьянц.

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Таким образом, армеец сможет сыграть в ближайшем матче против "Уфы". А вот жёлтые карточки, которые были показаны во время того же матча спартаковцам Айртону и Александру Максименко, КДК оставил в силе. Это значит, что матч своей команды против "Арсенала" они будут вынуждены пропустить.

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Ранее Лайф сообщал, что победу в главном дерби страны одержал московский "Спартак" — 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил Джордан Ларссон, который смог уйти от Виктора Васина и разобраться с Игорем Дивеевым.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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