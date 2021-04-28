Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с российским флагом на ЧМ
В свою очередь он отметил, что если бы организаторы этого не сделали, то WADA исключило бы Международную федерацию шашек.
Фото © ЕРА / LESZEK SZYMANSKI
Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принёс свои извинения перед Тамарой Тансыккужиной за инцидент с российским флагом, который организаторы убрали в ходе матча на чемпионате мира.
"Прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это прямо во время игры, немедленно. В противном случае WADA исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства", — об этом сообщает Onet Sport.
Напомним, что инцидент произошёл во время финального матча ЧМ между российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши.
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