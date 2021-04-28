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Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с российским флагом на ЧМ

В свою очередь он отметил, что если бы организаторы этого не сделали, то WADA исключило бы Международную федерацию шашек.

28 апреля 2021, 12:53

Фото © ЕРА / LESZEK SZYMANSKI

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принёс свои извинения перед Тамарой Тансыккужиной за инцидент с российским флагом, который организаторы убрали в ходе матча на чемпионате мира.

"Прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это прямо во время игры, немедленно. В противном случае WADA исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства", об этом сообщает Onet Sport.

Напомним, что инцидент произошёл во время финального матча ЧМ между российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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