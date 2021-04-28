Медведев: Мир движется в направлении четырёхдневной рабочей недели
Бывший премьер напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка, однако с течением времени меняется производительность труда, растёт роботизация жизни, меняется её социальный и экономический уклад.
Фото © Kremlin.ru
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Такую точку зрения он привёл в эфире VKLive на площадке соцсети "ВКонтакте".
Медведев напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка, однако с течением времени меняется производительность труда, растёт роботизация жизни, меняется её социальный и экономический уклад. Да и количества свободного времени у человека должно быть больше, считает бывший премьер.
"Что касается четырёхдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", — добавил он.
К слову, Медведев и ранее заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной самой по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней.
А пару месяцев назад уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю для дам. По её словам, в Госдуме уже обсуждают вопрос сокращения рабочих дней. Россияне в опросах эту идею поддержали, а вот юрист Екатерина Гордон заявила, что это предложение популистское и противоречит Трудовому кодексу РФ.
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