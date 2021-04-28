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Медведев: Мир движется в направлении четырёхдневной рабочей недели

Бывший премьер напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка, однако с течением времени меняется производительность труда, растёт роботизация жизни, меняется её социальный и экономический уклад.

28 апреля 2021, 13:15
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62433/photos/62795" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Такую точку зрения он привёл в эфире VKLive на площадке соцсети "ВКонтакте".

Около половины россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Около половины россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Медведев напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка, однако с течением времени меняется производительность труда, растёт роботизация жизни, меняется её социальный и экономический уклад. Да и количества свободного времени у человека должно быть больше, считает бывший премьер.

"Что касается четырёхдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", — добавил он.

Эксперт заявила, что в России нет причин для перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Эксперт заявила, что в России нет причин для перехода на четырёхдневную рабочую неделю

К слову, Медведев и ранее заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной самой по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней.


А пару месяцев назад уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю для дам. По её словам, в Госдуме уже обсуждают вопрос сокращения рабочих дней. Россияне в опросах эту идею поддержали, а вот юрист Екатерина Гордон заявила, что это предложение популистское и противоречит Трудовому кодексу РФ.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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