Медведев: Мир движется в направлении четырёхдневной рабочей недели

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Такую точку зрения он привёл в эфире VKLive на площадке соцсети "ВКонтакте".

Медведев напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка, однако с течением времени меняется производительность труда, растёт роботизация жизни, меняется её социальный и экономический уклад. Да и количества свободного времени у человека должно быть больше, считает бывший премьер.

"Что касается четырёхдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", — добавил он.

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