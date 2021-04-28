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Хинштейн: Жестоко расправившегося с волком курганского депутата с позором исключат из "Единой России"

Если бы была возможность, то Хахалова лишили бы и депутатского статуса, но с этим всё сложнее, отметил Александр Хинштейн.

28 апреля 2021, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В ближайшее время курганский депутат Денис Хахалов будет исключён из партии "Единая Россия". Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что политическое будущее парламентария-живодёра завершено навсегда, по крайней мере, в партии уж точно. Из партии Хахалова исключат "с позором", написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

"Однозначно таким людям не место в наших рядах. Я считаю, что должна быть дана не только политическая, но и правовая оценка его деятельности. Что касается его депутатского статуса, с этим сложнее, потому что не существует процедуры отзыва и лишения депутата мандата. Если бы такая процедура была, безусловно, мы бы выступали за то, чтобы его лишить депутатского статуса", — отметил Хинштейн в беседе с Лайфом.

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По словам парламентария, в ближайшее время также депутаты подадут обращение в прокуратуру на предмет проверки наличия в действиях Хахалова признаков состава уголовных преступлений. Этот человек является опасным для общества, подчеркнул собеседник Лайфа.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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