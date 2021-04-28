Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что блогер пытается выстроить карьеру на "абсолютно недобросовестной аргументации".

28 апреля 2021, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального политическим проходимцем, который пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодёжи.

"Несмотря на то что сейчас находится в местах не столь отдалённых, я всё равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы", — отметил Медведев в ходе прямого эфира VKLive.

Медведев раскритиковал Twitter за рекомендации подписаться на Навального

Медведев раскритиковал Twitter за рекомендации подписаться на Навального

Он назвал позицию Навального противоправной, поставив в пример то, что блогер пытается вовлечь в деструктивную деятельность молодёжь, "которая только-только делает первые шаги в жизни, которая ещё абсолютно неопытна". Медведев подчеркнул, что на такие случаи нельзя закрывать глаза, если речь идёт о грубом нарушении закона.

Штабы Навального прекращают работу в прежнем формате и замораживают страницы в соцсетях

Штабы Навального прекращают работу в прежнем формате и замораживают страницы в соцсетях

Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1