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Telegram наступает на Zoom

Создатель мессенджера Павел Дуров объявил, что групповые видеозвонки станут доступны в Telegram уже в мае текущего года. Разработчики обещают, что видеоконференции внутри Telegram будут так же безопасны, как переписка.

28 апреля 2021, 12:31
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Групповые видеозвонки будут доступны как в мобильной версии Telegram, так и в версии для компьютеров. Разработчики обещают включить в первую версию видеоконференций шумоподавление, возможность демонстрации экрана и сквозное шифрование трафика.

Ранее Telegram ввёл несколько обновлений, с помощью которых пользователи мессенджера получили функционал популярного приложения Clubhouse — голосовых конференций с неограниченным числом участников и функциями модерации.

Сервисы групповой видеосвязи стали популярны в 2020 году, после того как значительная часть офисных работников была вынуждена находиться на самоизоляции. Тогда одним из самых популярных приложений стал Zoom. Многие компании пытались повторить успех Zoom, однако этот сервис сохраняет лидерские позиции на рынке.

Недавно стало известно, что Zoom запретил своим партнёрам в России продавать лицензии на платную версию приложения государственным структурам, они должны покупать лицензии у Zoom напрямую. После этого Роскомнадзор выпустил рекомендацию переходить на отечественные инструменты видеосвязи.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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