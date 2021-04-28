"Маг" с голосами в голове взорвал самодельную бомбу в парке под Самарой

Слесарь из города Отрадный в Самарской области недавно погрузился в оккультизм и стал носить на голове картонку с нарисованными рунами. Однако безобидные для окружающих "увлечения" 50-летнего мужчины завершились взрывом самодельной бомбы в городском парке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Вечером 27 апреля мужчина с клетчатой хозяйственной сумкой зашёл в парк, где и привёл устройство, начинённое поражающими элементами, в действие. Его госпитализировали с серьёзными травмами — оторванным предплечьем, а также множественными ранами туловища и нижних конечностей. К счастью, других пострадавших не оказалось.

Недавно у мужчины диагностировали регресс головного мозга. Тогда он увлёкся оккультизмом и поверил, что обладает сверхъестественными силами. Взяв в кредит 700 тысяч рублей, он зашил деньги под матрас в районе поясницы, объяснив это тем, что там находилась чакра, притягивающая удачу, а месяц назад некий голос велел ему потратить эти деньги на всякую ерунду.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Ранее Лайф сообщал, что в "Твиттере" нашли погодного мага, который орудует на западе столицы. Последнюю неделю в столице регулярно льют дожди, однако ему всё нипочём.

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