Путин — врачам на новой станции скорой помощи в Пушкине: Пациенты ждут вас как ангелов

Путин осмотрел новую станцию скорой помощи в Пушкине и назвал её образцово-показательной. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин посетил новую станцию скорой помощи № 4 в городе Пушкине Ленинградской области. Российский лидер осмотрел здание, которое было введено в эксплуатацию в августе 2020 года, а также диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты, учебный класс и назвал станцию образцово-показательной.

"Всех, кто работает на скорой помощи, вас ждут как ангелов на самом деле", — сказал Путин врачам и поздравил их с профессиональным праздником — Днём работника скорой помощи.

Глава государства также назвал отечественную систему скорой помощи более мобильной и гибкой к той ситуации, которая сложилась в мире.

"Система оказалась устойчивой, лучше подготовленной. Мы быстро отреагировали, как того требовала обстановка", — заметил Путин.

Врачи рассказали президенту, что раньше за сутки использовали по 200 защитных костюмов, однако сейчас, когда ситуация в стране стабилизировалась, в ход идёт около 30 штук. Путин вспомнил, как сам надевал костюм, когда посещал больницу в Коммунарке, и заметил, что это были неприятные ощущения, а дышится в такой форме с трудом уже через 15–20 минут.

Зайдя в карету скорой помощи, глава государства сравнил её с космическим кораблём.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда выделяются на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах страны. С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи.

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