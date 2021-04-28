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Уволен глава "Нафтогаза" Коболев

Компания завершила 2020 год с чистым убытком $678,6 миллиона.

28 апреля 2021, 12:17
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Андрей Коболев освобождён от должности главы правления НАК "Нафтогаз". Соответствующее решение на заседании принял Кабинет министров Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская.

Сам же Коболев в посте в соцсети Facebook написал, что об увольнении узнал из новостей.

"Не могу комментировать. Никаких заявлений не писал", — сообщил он подписчикам.

Vesti.ua со ссылкой на источник в украинском кабмине пишут, что увольнение Коболева является своеобразным "возвращением "Нафтогаза" в лоно государства". Собеседник издания отмечает, что тарифы на газ на Украине являются очень высокими и необоснованными.

"Нафтогаз" Коболев возглавлял с 2014 года. 2020 год компания завершила с чистым убытком $678,6 миллиона. Коболев объяснял, что такой результат связан, в частности, с низким уровнем цен на природный газ, сложившимся на внутреннем рынке страны, а также с наличием задолженности частных газопоставляющих предприятий за отобранный газ.

Глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску "Северного потока — 2"

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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