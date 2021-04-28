Чины и корочки не спасут: в Госдуме потребовали завести дело на депутата, переехавшего волка снегоходом

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил Лайфу, что готовит обращения в ГУ МВД РФ и прокуратуру после появления в соцсетях видеоролика с расправой над волком во время охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова.

"Я увиденное квалифицирую как уголовное преступление. Это моя личная оценка, потому что это не охота. Животное было беззащитно, оно не могло оказывать сопротивления, и его намеренно довели до смерти, этим снегоходом издевались над ним. Это, безусловно, жёсткость, цинизм и живодёрство", — отметил парламентарий, подчеркнув, что виновных вполне реально привлечь к ответственности.

Бурматов убеждён, что на Хахалова и его приятелей должно быть заведено уголовное дело. Больше всего парламентария возмущает тот факт, что курганского депутата до сих пор не привлекли к ответственности, хотя инцидент произошёл ещё зимой. В данной ситуации никакой неприкосновенности у Хахалова нет, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Разберёмся, но моё мнение, что, не взирая на чины и корочки, должна будет наступить уголовная ответственность", — добавил Бурматов.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников.

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