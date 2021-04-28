"Единая Россия" продлила до середины мая срок выдвижения на праймериз к думским выборам

"Единая Россия" продлевает срок выдвижения на предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму до 14 мая. Решение было принято в среду на заседании федерального оргкомитета предварительного голосования.

"В наших интересах, чтобы каждый смог принять участие [в праймериз], дать им возможность зарегистрироваться. Мы посоветовались с юридическим блоком, предлагаем продлить срок до 14 мая", — пояснил глава оргкомитета, сенатор Александр Карелин.

Выдвижение для участия в предварительном голосовании стартовало 15 марта. На проверку документов кандидатов перед регистрацией выделено пять дней. Оформление выборщиков, которые смогут голосовать, верифицировавшись через портал госуслуг, началось 19 апреля и закончится 28 мая.

Основным будет онлайн-формат голосования, таким образом его проведут в 43 субъектах РФ, а в 42 регионах будет смешанная форма голосования.

Итоги голосования должны быть подведены к 1 июня. Сами праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате — 30 мая. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы.

Ранее стало известно, что 300 активистов ОНФ примут участие в праймериз "Единой России".

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