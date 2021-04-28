Неизвестные с травматами и ножами устроили разборку в стиле 90-х и захватили администрацию СНТ под Питером
До приезда правоохранителей нападавшие успели покалечить двух сотрудников товарищества.
Неизвестные с травматами и ножами захватили администрацию садоводческого товарищества под Питером. Видео © LIFE
По меньшей мере десять вооружённых человек в масках ворвались в здание администрации СНТ "Юбилейное-Ручьи" в посёлке Новое Токсово Ленинградской области. Как стало известно Лайфу, на месте уже работает полиция.
До приезда правоохранителей собравшиеся собственники, вооружённые травматическим оружием и ножами, устроили драку с сотрудниками товарищества. Одного ударили в лицо, другого в живот, разбили телефоны, угрожали, а также удерживали силой. Как утверждает источник, у одного из нападавших не оказалось документов на оружие. Его и двоих пострадавших увезли в отделение полиции.
К слову, в СНТ "Юбилейное-Ручьи" с незавидной регулярностью происходят странные ситуации. В прошлом году у женщины посреди ночи там сгорел автомобиль. Также товарищество прославилось как приют наркодилеров — среди дачных домиков полицейские обнаружили плантацию марихуаны. Кроме того, в декабре 2018 года рядом со строительной бытовкой нашли тело пенсионера с синяками и ссадинами на голове.
Ранее Лайф писал, что в Краснодаре мужчина напал на семью с ножом и пневматическим пистолетом, убил хозяина дома и ранил ещё троих человек, включая ребёнка. Во время потасовки кузену погибшего удалось схватить утюг и ударить нападавшего по голове, от полученной травмы тот умер.
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