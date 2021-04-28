Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лавров — об обвинениях Болгарии: Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда не мы убили

Глава МИД РФ считает, что ситуацией должен озаботиться Евросоюз, поскольку речь идёт о торговле оружием с участием частных предпринимателей.

28 апреля 2021, 11:42
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал новые обвинения со стороны Болгарии в причастности россиян к взрывам на оружейных заводах страны.

"Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда (наследник престола Австро-Венгрии, убит в 1914 году — Прим. Лайфа) пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт", — отметил министр на пресс-конференции.

Лавров заявил о нежелании России строить козни Чехии

Лавров заявил о нежелании России строить козни Чехии

Лавров считает, что Евросоюз "все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии", поскольку она связана с торговлей оружием посредством частных предпринимателей.

Напомним, прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и коллеги.

"Стыдно, что лаем на одну из мировых держав": Экс-президент Чехии осудил действия Праги по отношению к России

"Стыдно, что лаем на одну из мировых держав": Экс-президент Чехии осудил действия Праги по отношению к России

Ранее похожие претензии к РФ выдвинули в Чехии, что стало причиной дипломатического скандала: 17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лавров объяснил отличие ситуаций в Донбассе, Абхазии и Южной Осетии

сегодня в 09:19

МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

сегодня в 09:26

Россия как запрещённый допинг: почему на чемпионате мира по шашкам демонстративно удалили нашу символику

сегодня в 12:26

"Маг" с голосами в голове взорвал самодельную бомбу в парке под Самарой

сегодня в 12:43
Life

Журналиста Пивоварова заподозрили в подделке медсправки ради лицензии на оружие

сегодня в 12:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1