Лавров — об обвинениях Болгарии: Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда не мы убили

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал новые обвинения со стороны Болгарии в причастности россиян к взрывам на оружейных заводах страны.

"Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда (наследник престола Австро-Венгрии, убит в 1914 году — Прим. Лайфа) пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт", — отметил министр на пресс-конференции.

Лавров считает, что Евросоюз "все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии", поскольку она связана с торговлей оружием посредством частных предпринимателей.

Напомним, прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и коллеги.

Ранее похожие претензии к РФ выдвинули в Чехии, что стало причиной дипломатического скандала: 17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад.

Авторы