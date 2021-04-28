Лавров — об обвинениях Болгарии: Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда не мы убили
Глава МИД РФ считает, что ситуацией должен озаботиться Евросоюз, поскольку речь идёт о торговле оружием с участием частных предпринимателей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал новые обвинения со стороны Болгарии в причастности россиян к взрывам на оружейных заводах страны.
"Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда (наследник престола Австро-Венгрии, убит в 1914 году — Прим. Лайфа) пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт", — отметил министр на пресс-конференции.
Лавров считает, что Евросоюз "все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии", поскольку она связана с торговлей оружием посредством частных предпринимателей.
Напомним, прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и коллеги.
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Ранее похожие претензии к РФ выдвинули в Чехии, что стало причиной дипломатического скандала: 17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад.
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