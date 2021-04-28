Похититель красноярского школьника преследовал его несколько недель и предлагал жить вместе

Обнаруженный в заброшенном здании с неизвестным мальчик чувствует себя хорошо и скоро вернётся домой. Видео © МВД по Красноярскому краю

Восьмилетний Марк, которого обнаружили в заброшенном доме с неизвестным мужчиной, чувствует себя хорошо, его покормили и в скором времени вернут домой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится с сотрудниками уголовного розыска", — сказано в записи.

Сам ребёнок признался, что чувствует себя нормально. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что у мальчика хороший аппетит.

По предварительной версии следствия, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребёнку совместное проживание. Вечером 27 апреля он похитил его, привёз в заброшенный дом, где незаконно удерживал и совершил преступление. Однако какое именно — пока не называется.

Сам ранее судимый злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБРа. Он доставлен в отдел полиции.

Напомним, накануне вечером мальчик вышел из дома на прогулку в Ленинском районе Красноярска и домой не вернулся. Были организованы масштабные поиски с использованием катеров и дронов.

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