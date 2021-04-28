Похититель красноярского школьника преследовал его несколько недель и предлагал жить вместе
Подозреваемого задержали при участии бойцов СОБРа, он успел совершить в отношении ребёнка преступление.
Обнаруженный в заброшенном здании с неизвестным мальчик чувствует себя хорошо и скоро вернётся домой. Видео © МВД по Красноярскому краю
Восьмилетний Марк, которого обнаружили в заброшенном доме с неизвестным мужчиной, чувствует себя хорошо, его покормили и в скором времени вернут домой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится с сотрудниками уголовного розыска", — сказано в записи.
Сам ребёнок признался, что чувствует себя нормально. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что у мальчика хороший аппетит.
По предварительной версии следствия, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребёнку совместное проживание. Вечером 27 апреля он похитил его, привёз в заброшенный дом, где незаконно удерживал и совершил преступление. Однако какое именно — пока не называется.
Сам ранее судимый злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБРа. Он доставлен в отдел полиции.
Напомним, накануне вечером мальчик вышел из дома на прогулку в Ленинском районе Красноярска и домой не вернулся. Были организованы масштабные поиски с использованием катеров и дронов.
Лента новостей
"Единая Россия" продлила до середины мая срок выдвижения на праймериз к думским выборам
сегодня в 11:55
Лавров — об обвинениях Болгарии: Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда не мы убили
сегодня в 11:42
Неизвестные с травматами и ножами устроили разборку в стиле 90-х и захватили администрацию СНТ под Питером
сегодня в 11:40
Выбор редакции
Пропавшего в Красноярске мальчика нашли в заброшенном здании в компании незнакомца
Неизвестный устроил резню в детском саду на юге Китая, пострадало 16 малышей
"Маг" с голосами в голове взорвал самодельную бомбу в парке под Самарой
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
Журналиста Пивоварова заподозрили в подделке медсправки ради лицензии на оружие
Комментариев: 0