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Исчезнувшую 11-летнюю школьницу нашли у педофила, которого она считала своим парнем

У девочки трудное детство, за которое ей пришлось столкнуться уже со многими неприятностями.

16 апреля 2021, 08:49

Фото © Twitter / NYDailyNews, fox35orlando

11-летнюю ученицу, которая пропала после того, как последний раз её видели в школе, нашли в доме у 22-летнего Луиса Альберто Энкарнасьона в Тампе, штат Флорида, США. Парня арестовали, обвинив его в том числе в сокрытии местонахождения несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. При этом, по словам шерифа Криса Нокко, девочка считала Луиса своим бойфрендом.

Это невозможно, чтобы у 11-летней был 22-летний парень. На самом деле 22-летний Луис действовал как хищник в отношении этого маленького ребёнка

Крис Нокко, шериф

Фото © Twitter / NYDailyNews

Фото © Twitter / NYDailyNews

Также полиция задержала двух подростков 19 и 17 лет, пишет Tampa Bay Times. На камеру наблюдения попало, как после исчезновения школьница выходит из магазина и садится к ним в машину.

Фото © Twitter / KingCreole14

Фото © Twitter / KingCreole14

Шериф отметил, что девочке раньше уже через многое пришлось пройти: один негативный опыт сразу сменял другой. Её мама сидит в тюрьме, а опеку над ней сейчас взяли социальные службы.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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