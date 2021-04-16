Исчезнувшую 11-летнюю школьницу нашли у педофила, которого она считала своим парнем
У девочки трудное детство, за которое ей пришлось столкнуться уже со многими неприятностями.
Фото © Twitter / NYDailyNews, fox35orlando
11-летнюю ученицу, которая пропала после того, как последний раз её видели в школе, нашли в доме у 22-летнего Луиса Альберто Энкарнасьона в Тампе, штат Флорида, США. Парня арестовали, обвинив его в том числе в сокрытии местонахождения несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. При этом, по словам шерифа Криса Нокко, девочка считала Луиса своим бойфрендом.
Это невозможно, чтобы у 11-летней был 22-летний парень. На самом деле 22-летний Луис действовал как хищник в отношении этого маленького ребёнка
Фото © Twitter / NYDailyNews
Также полиция задержала двух подростков 19 и 17 лет, пишет Tampa Bay Times. На камеру наблюдения попало, как после исчезновения школьница выходит из магазина и садится к ним в машину.
Фото © Twitter / KingCreole14
Шериф отметил, что девочке раньше уже через многое пришлось пройти: один негативный опыт сразу сменял другой. Её мама сидит в тюрьме, а опеку над ней сейчас взяли социальные службы.
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