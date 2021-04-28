Журналиста Пивоварова заподозрили в подделке медсправки ради лицензии на оружие

МВД проводит доследственную проверку по материалу Росгвардии, в котором утверждалось о поддельной медицинской справке журналиста Алексея Пивоварова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предполагается, что автор YouTube-канала "Редакция" мог использовать липовые документы для получения лицензии на оружие.

Сам журналист пояснил, что сейчас находится в командировке, но готов к взаимодействию с правоохранительными органами, как только вернётся. По словам Пивоварова, последнюю медсправку он предоставлял в Росгвардию более трёх лет назад.

"С 2008-го у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом", — заверил он в Telegram-канале "Редакция".

Ранее двое других сотрудников СМИ оказались в поле зрения правоохранительных органов, но уже по другому поводу. Телеканал "Дождь" сообщил, что их корреспондента Алексея Коростелёва увезли из дома для оформления протокола об участии в несогласованной акции сторонников Алексея Навального 21 апреля. Кроме того, полицейские пришли к журналисту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему незаконное мероприятие. От него потребовали явиться в ОВД и предъявить редакционное задание.

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