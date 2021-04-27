Бывшего главреда газеты "Новгород" приговорили к четырём годам за изнасилование журналистки

В Великом Новгороде наконец-то завершилось дело, в котором правоохранители разбирались с 2019 года. Журналистка муниципальной газеты "Новгород" Алина Щеглова обвинила главного редактора Михаила Боголюбова в изнасиловании, а теперь судья вынес приговор — четыре года колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда, но у него ещё есть право обжаловать это решение. Несмотря ни на что, Боголюбов не признал вины, посчитав происходящее политическим заказом.

Фото © YouTube / NovgorodTVnews и Facebook / Алина Щеглова

О случившемся с ней Алина рассказала сразу после изнасилования, ещё в 2019 году. Она пересилила себя и написала целую статью, чтобы поддержать таких же жертв и привлечь внимание к делу. По всем признакам её заявлением никто не спешил заниматься — Боголюбов был известным и влиятельным человеком, а его жена — полковником полиции, пишут "Плохие новости".

Фото © Facebook / Михаил Боголюбов и Алина Щеглова

Алина рассказала, что в тот вечер она оказалась в редакции на праздновании в честь вручения наград регионального конкурса. Она осталась вместе с Боголюбовым ждать такси, когда он и совершил нападение. Мужчина отволок её в туалет, порвал на ней одежду и взял силой. Когда он перестал её удерживать, Алина сбежала босиком на улицу. На следующий день она обратилась в травмпункт и к судмедэксперту, чтобы зафиксировать травмы и повреждения, а затем написала заявление.

Фото © Facebook / Алина Щеглова

По его версии, всё было добровольно, по взаимному согласию. Но я слишком брезглива, чтобы соглашаться на секс с не самым приятным мне человеком в грязном, маленьком, вонючем туалете редакции Алина Щеглова

Жена Боголюбова не раз звонила Алине и просила её забрать заявление, давя на жалость. Однако никаких санкций против главного редактора не проводилось, только спустя пару месяцев он ушёл из газеты.

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