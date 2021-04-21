Учительницу английского арестовали за роман с 13-летним школьником, для которого она снималась голой

В Техасе, США, полицейские арестовали 31-летнюю учительницу английского языка, которая преподавала в средней школе. К правоохранителям на днях обратился 16-летний подросток, который заявил, что последние три года состоит в отношениях с Маркой Бодин, своей учительницей. Женщина склонила его к интиму и постоянно присылала откровенные снимки и видео.

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Это был крик о помощи. Мальчик обратился и к администрации школы, и к полицейским. Мы думаем, что он просто не мог это больше выносить, поэтому и пришёл в участок Начальник полиции Джефф Берт

Женщину задержали сразу же, ведь доказательств в телефоне мальчика было предостаточно. Марка всё отрицала и заявляла, что шестиклассник изначально сам к ней приставал. Якобы он принудил её к сексу, шантажируя тем, что в ином случае навредит себе. Однако переписка в соцсетях говорила об обратном, пишет Daily Star.

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Расследование всё ещё продолжается, но если серьёзность ситуации и аморальность Марки подтвердятся, то учительнице светит до 25 лет тюрьмы. Сейчас она ожидает суда, выйдя благодаря залогу в 100 тыс. долларов (7,6 млн рублей), но даже на свободе женщина вынуждена носить GPS-передатчик, который отслеживает её перемещения по городу.

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