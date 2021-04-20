Известный бьюти-блогер лишился всего после обвинений в растлении несовершеннолетних мальчиков

Известный 21-летний бьюти-блогер из Калифорнии, США, Джеймс Чарльз своими необычными макияжами заслужил любовь 25,5 млн подписчиков на YouTube, а среди его друзей было много знаменитостей — в том числе и семейство Кардашьян. Но недавно парень угодил в крупный скандал, когда три его фаната заявили о том, что Джеймс вёл с ними откровенную переписку и требовал полуголые фото. И никого бы это не заинтересовало, если бы не один момент — парни были несовершеннолетними.

Фото © Instagram / jamescharles

Сам блогер поспешил оправдаться, заявив, что не знал о возрасте фанатов, однако это маловероятно — в профиле как минимум одного мальчика был указано, что ему 16 лет. После разразившегося скандала известный бренд косметики Morphe разорвал контракт с Джеймсом, хотя они только недавно запустили с ним коллаборацию — палетку теней. В стороне не остался и YouTube, который снял монетизацию с канала бьюти-блогера, посчитав его поведение подозрительным.

Фото © Instagram / jamescharles

С учётом популярности и огромной аудитории парня от таких санкций он потеряет многие миллионы, которые он зарабатывал на рекламе. Большое количество фанатов разочаровалось поступком кумира и начало бойкотировать его продукцию, а также пытаться отменить в соцсетях. Масла в огонь подливает ещё и тот факт, что в 2019 году блогер попал в похожую ситуацию, но тогда он смог найти доказательства своей невиновности. К тому же обвинения были предъявлены по наводке известного блогера и скандалиста Джеффри Стара, поэтому их восприняли скептически.

Фото © Instagram / jamescharles

Пострадавшие от действий Джеймса мальчики не планируют обращаться в полицию, однако правоохранители уже сами заинтересовались этой темой. В общей сложности блогера обвиняют в 15 случаях растления несовершеннолетних, пишет News.com. Это может обернуться для Джеймса серьёзным сроком и внесением в список сексуальных преступников, который находится в открытом доступе и который в будущем закроет перед парнем многие двери.

Авторы