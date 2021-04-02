Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Геймера из Книги рекордов Гиннесса арестовали, когда жена обвинила его в изнасиловании двух сыновей

После того как с детьми поработали психологи, мужчину обвинили в домогательствах, растлении и неоднократных изнасилованиях.

2 апреля 2021, 12:38

Фото © Instagram / prod1gyxx

Всё игровое сообщество потрясла новость о том, что один из самых запоминающихся геймеров попал за решётку, да ещё и из-за такого немыслимого преступления. Роберт Паз из Сиэтла, США, более известный в Сети как prod1gyx, стал для многих кумиром, после того как попал в Книгу рекордов Гиннесса, набрав наибольшее количество очков в Rock Band 2. Однако никакие заслуги не смогли перекрыть историю, рассказанную его женой.

Фото © Instagram / prod1gyxx

Фото © Instagram / prod1gyxx

Бонни прожила с Робертом в браке 11 лет и никогда ни в чём его не подозревала. Он отлично относился к её четырём сыновьям от первого мужа и не делал различий между ними и их общей дочерью. Со временем отношения разладились и Бонни решила уехать вместе с детьми, заявив, что муж завёл интрижку на стороне. Однако спустя полгода двое младших сыновей рассказали ей, что отчим делал с ними странные вещи.

Фото © Instagram / prod1gyxx

Фото © Instagram / prod1gyxx

Мама пришла в ужас и подала заявление в полицию. Офицерам и психологам пришлось долго и аккуратно работать с мальчиками, после разговора с которыми было принято решение арестовать Роберта Паза. Мужчине было предъявлено обвинение в домогательствах, растлении и сексуальном насилии над несовершеннолетними, пишет Daily Dot.

Фото © Instagram / prod1gyxx

Фото © Instagram / prod1gyxx

Расследование всё ещё ведётся, но сумму залога правоохранители подняли до 200 тысяч долларов (около 15,3 миллиона рублей). Если все обвинения подтвердятся, мужчина остаток жизни проведёт за решёткой. Канал Роберта на стриминговой платформе Twitch уже удалён, но его другие аккаунты в соцсетях ещё работают. И под его публикациями разочарованные геймеры оставляют гневные комментарии.

12-летний мальчик принял участие в опасном челлендже из TikTok, случайно задушив себя на камеру

12-летний мальчик принял участие в опасном челлендже из TikTok, случайно задушив себя на камеру

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Схватил за волосы и повалил на снег: в Новосибирске мужчина с ножом прямо под камерами школы ограбил девочку — видео

сегодня в 07:30

"Немножко трудно для меня": Сын Водяновой в прямом эфире показал, как плохо говорит по-русски — видео

сегодня в 09:06

Любители скорости: 5 ДТП, в которых погибли известные блогеры

сегодня в 12:40

Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля

сегодня в 13:06

"Это очень страшно!" В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад — видео

сегодня в 12:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1