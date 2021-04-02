Геймера из Книги рекордов Гиннесса арестовали, когда жена обвинила его в изнасиловании двух сыновей

Всё игровое сообщество потрясла новость о том, что один из самых запоминающихся геймеров попал за решётку, да ещё и из-за такого немыслимого преступления. Роберт Паз из Сиэтла, США, более известный в Сети как prod1gyx, стал для многих кумиром, после того как попал в Книгу рекордов Гиннесса, набрав наибольшее количество очков в Rock Band 2. Однако никакие заслуги не смогли перекрыть историю, рассказанную его женой.

Фото © Instagram / prod1gyxx

Бонни прожила с Робертом в браке 11 лет и никогда ни в чём его не подозревала. Он отлично относился к её четырём сыновьям от первого мужа и не делал различий между ними и их общей дочерью. Со временем отношения разладились и Бонни решила уехать вместе с детьми, заявив, что муж завёл интрижку на стороне. Однако спустя полгода двое младших сыновей рассказали ей, что отчим делал с ними странные вещи.

Фото © Instagram / prod1gyxx

Мама пришла в ужас и подала заявление в полицию. Офицерам и психологам пришлось долго и аккуратно работать с мальчиками, после разговора с которыми было принято решение арестовать Роберта Паза. Мужчине было предъявлено обвинение в домогательствах, растлении и сексуальном насилии над несовершеннолетними, пишет Daily Dot.

Фото © Instagram / prod1gyxx

Расследование всё ещё ведётся, но сумму залога правоохранители подняли до 200 тысяч долларов (около 15,3 миллиона рублей). Если все обвинения подтвердятся, мужчина остаток жизни проведёт за решёткой. Канал Роберта на стриминговой платформе Twitch уже удалён, но его другие аккаунты в соцсетях ещё работают. И под его публикациями разочарованные геймеры оставляют гневные комментарии.

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