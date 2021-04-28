"Чувак, тебя на всю Москву видно": В Twitter нашли погодного мага, который орудует на западе столицы
Последнюю неделю в столице регулярно льют дожди. Кто-то просто берёт с собой зонт и не беспокоится. Другим приходится разбираться на месте. Причём самыми неожиданными методами.
С утра 27 апреля, когда по всей Москве, казалось, шёл дождь, пользовательница Twitter Noordkrone решила перед выходом на улицу проверить погоду. Карта осадков "Яндекса" ничего хорошего не предвещала: в тучах был весь город. Ну, почти. Среди огромного серого полотна, растянувшегося над столицей, девушка заметила маленький клочок земли в районе метро "Мичуринский проспект" — там всё было ясно. Объяснение такому чуду было одно.
Обнаружен сильный погодный маг в районе м. "Мичуринский проспект", алло, чувак, тебя на всю Москву видно, нормальные люди в такой ситуации зонтик берут
Девушка поделилась наблюдением в своём профиле. Пост мигом завирусился — всего за день его оценило больше семи тысяч человек. Кто-то вспоминает аниме "Дитя погоды", в котором героиня Хина Амано умеет разгонять тучи и останавливать дождь, другие предполагают, что тут напортачил дневной дозор. Впрочем, есть и варианты не такие сказочные.
Автор вирусного твита. Фото © Twitter/Noordkrone
Некоторые пользователи шутят про разработчиков "Яндекса", которые проходят не один этап собеседований, прежде чем писать "кривой" код. По мнению знатоков, вряд ли там и правда не шёл дождь. Очевидно, проблема именно программная.
Скорее всего, станция просто не присылает инфу по дождю, возможно, из-за неисправного датчика или кривой обработки протокола
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