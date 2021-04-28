Полина Гагарина раскрыла 10-летнюю травму, из-за которой она согнулась от боли во время концерта
Певица выступила с обращением к своим фанатам и СМИ, решив наконец-то прокомментировать страшное видео, которое появилось на днях в соцсетях.
Известная 34-летняя певица Полина Гагарина не на шутку испугала фанатов на концерте в Челябинске, а после — и по всей России. В Сети стал распространяться ролик, где во время выступления у звезды выбивает плечо и она сгибается о боли. Певица в "Инстаграме" объяснила, что произошло с ней на самом деле и что усиленные тренировки здесь вовсе ни при чём.
Видео © Соцсети
Полина раскрыла, что из-за травмы, полученной десять лет назад в театре-студии МХАТ, у неё начало выпадать плечо. И случиться это могло при любом неловком движении руки. Именно поэтому звезда стала заниматься спортом, чтобы построить крепкий мышечный корсет и укрепить спину и руки. Но это не всегда помогает, что и произошло на концерте.
На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи, и в конце концов я серьезно замёрзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут)
Обратно сустав вправляется просто — артистка даже научилась это делать сама, но во время выступления она не могла прийти в себя от боли. Позже к ней подбежали ассистенты и быстро помогли, так что Полина смогла допеть и песню, и весь концерт. Звезда призналась, что ей предлагали это исправить операцией, но эффективность ей никто гарантировать не мог, поэтому Полина решила обойтись без неё.
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