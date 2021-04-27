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Прилучный и Карпович перестали стесняться камер папарацци, появившись вместе на премьере фильма

До этого пара старалась не выходить вместе в свет, хотя об их отношениях было всем известно ещё в прошлом году.

27 апреля 2021, 11:24

Фото © Instagram / mazhor_serial_ и m1r0slava_karpovich

Популярный 33-летний актёр Павел Прилучный и 35-летняя Мирослава Карпович не пытались делать тайну из своих отношений, однако не появлялись вместе на каких-либо мероприятиях. Но, видимо, эти времена прошли, потому что журналистам удалось поймать парочку по дороге на московскую премьеру фильма "Девятаев", где Прилучный сыграл главную роль, пишет КП.

Фото © KP / Иван Макеев

Фото © KP / Иван Макеев

Актёр был одет в тёмный костюм, а Мирослава выбрала для показа лёгкое белое платье и коричневую куртку в тон с босоножками. Павел остановился сделать пару фото и раздать автографы, пока его возлюбленная неловко стояла в стороне. Об их романе слухи ходили ещё с лета 2020 года, и хоть бывшая жена актёра — Агата Муцениеце — была не рада слышать их, к Мирославе она отнеслась благосклонно.

Фото © KP / Иван Макеев

Фото © KP / Иван Макеев

Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Я не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная, милая дама. Не сужу её, но здороваться с ней не буду

Агата Муцениеце

Фото © Instagram / bugevuge

Фото © Instagram / bugevuge

Многие фанаты ждали новый фильм с нетерпением, ведь ради него Прилучный даже похудел на 20 килограммов, однако результаты преображения многих удивили. Первые звоночки прозвучали, когда звезда появилась на шоу "Вечерний Ургант" в таком опухшем состоянии, что мало кто смог Павла признать.

Однако затем актёр продолжил выкладывать снимки, и стало понятно, что это не ошибка и не случайность. Сам Прилучный это никак не комментирует, а фанатам остаётся лишь гадать, результатом чего являются такие отёки — лишнего веса или алкоголизма.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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