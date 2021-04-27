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Какие скрытые символы масонства блогер нашёл в клипе Агутина, который теперь подаёт иск на 1 млн

По мнению блогера, через клип "Включите свет" Агутин "психопрограммирует" своих зрителей или попросту промывает им мозги. "Доказательств" этому у автора целый список.

27 апреля 2021, 10:38

Фото © Instagram / agutinleonid

В ноябре прошлого года у заслуженного артиста РФ Леонида Агутина вышел клип на его новую песню "Включите свет". Видео наделало много шума в русскоязычном сообществе любителей теорий заговоров. Один из самых продуктивных голосов движения — блогер из Орла Илья Мамаев — тоже не прошёл мимо. На своём канале "Цельнозор" мужчина по кадрам разобрал клип Агутина. В итоге получился мощный перечень "доказательств" того, что певец — масон.

Смотрим, что на шестой секунде <...> Ну, тут появляется серая брусчатка и один кирпичик, который светится... Избранный. Кто у нас мастер по кирпичикам? *многозначительно кивает головой* И при чём тут масоны — думайте сами

Илья Мамаев

На тринадцати у нас резко меняется фон на тревожно-алый закат. Как только он что-то разрешил, происходит закат, а показывают рассвет. Что это — решайте сами. Но у меня есть подозрение, что это наш закат — человеческий — они хотят сделать. И их рассвет

Илья Мамаев

И это далеко не все примеры, подтверждающее мнение Мамаева. Мужчина уверен, что масоны давно предпринимают попытки "зомбировать" население и "промыть мозги" гражданам. И Агутин в этом им помогает. Также блогер отметил, что именно масоны создали коронавирус. Всё — "для уменьшения численности людей на земле".

Менеджер и юрист певца назвали такие заявления некорректными и порочащими честь исполнителя. Досудебная претензия была направлена блогеру ещё в феврале, но прийти к соглашению стороны не смогли.

Леонид Агутин и Илья Мамаев. Фото © Instagram / agutinleonid, Кадры из видео © YouTube / "Цельнозор"

Леонид Агутин и Илья Мамаев.

Фото © Instagram / agutinleonid, Кадры из видео © YouTube / "Цельнозор"

В апреле Агутин подал на Мамаева иск на один миллион рублей. Получив претензию, Мамаев выразил своё недоумение в новом видео "Агутин сбрендил и впендюрил иск в суд". На кадрах можно увидеть требования нового иска: принести публичные извинения Агутину, удалить ролик и взыскать компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, пишет Gazeta.ru. Но ничего из перечисленного в планы блогера не входит.

Досудебную претензию рассматривал суд общей юрисдикции, там Агутина послали в эротическое путешествие. Он не успокоился и подал в арбитражный суд. Я думаю, в этот раз его пошлют туда же <...> Ничего нового, это его выбор. Я не буду извиняться и выполнять его требования — это моя позиция, я готов дискутировать. Его планы, отражённые в ролике, не исполнятся

Илья Мамаев

По данным, представленным на сайте Арбитражного суда Орловской области, иск Агутина пока что приостановили. При подаче заявление Агутин не приложил несколько документов и справку об оплате госпошлины

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"Были в состоянии развода": Агутин рассказал о последствиях публичной измены Варум

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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