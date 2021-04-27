Какие скрытые символы масонства блогер нашёл в клипе Агутина, который теперь подаёт иск на 1 млн

В ноябре прошлого года у заслуженного артиста РФ Леонида Агутина вышел клип на его новую песню "Включите свет". Видео наделало много шума в русскоязычном сообществе любителей теорий заговоров. Один из самых продуктивных голосов движения — блогер из Орла Илья Мамаев — тоже не прошёл мимо. На своём канале "Цельнозор" мужчина по кадрам разобрал клип Агутина. В итоге получился мощный перечень "доказательств" того, что певец — масон.

Смотрим, что на шестой секунде <...> Ну, тут появляется серая брусчатка и один кирпичик, который светится... Избранный. Кто у нас мастер по кирпичикам? *многозначительно кивает головой* И при чём тут масоны — думайте сами

На тринадцати у нас резко меняется фон на тревожно-алый закат. Как только он что-то разрешил, происходит закат, а показывают рассвет. Что это — решайте сами. Но у меня есть подозрение, что это наш закат — человеческий — они хотят сделать. И их рассвет

И это далеко не все примеры, подтверждающее мнение Мамаева. Мужчина уверен, что масоны давно предпринимают попытки "зомбировать" население и "промыть мозги" гражданам. И Агутин в этом им помогает. Также блогер отметил, что именно масоны создали коронавирус. Всё — "для уменьшения численности людей на земле".

Менеджер и юрист певца назвали такие заявления некорректными и порочащими честь исполнителя. Досудебная претензия была направлена блогеру ещё в феврале, но прийти к соглашению стороны не смогли.