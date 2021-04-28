Клава Кока примерила крошечный купальник, несмотря на семью, которая отдыхает вместе с ней
На острова певица поехала не с подружками или молодым человеком, а с родственниками, чем вызвала прилив уважения у поклонников.
Популярная 24-летняя блогерша и певица Клава Кока передала фанатам привет с солнечных Мальдивских островов, невзначай подняв им температуру свежими фото. На них девушка предстала в маленьком белом купальнике, который больше обнажил, чем прикрыл, не справившись с задачей.
Белый цвет ткани выгодно смотрелся на загоревшей блондинке, которая хвасталась фигурой перед фотографом. Клава прикладывает большие усилия для её поддержания: певица постоянно танцует, занимается плаванием и раз в неделю посещает спортзал. Также девушка следит за питанием и придерживается вегетарианства. Зато все её старания фанаты в комментариях оценили по достоинству.
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Клава Кока изрядно удивила поклонников, отправившись на романтический курорт вместе с мамой, бабушкой и дедушкой, а не с молодым человеком. Об отношениях с 29-летним блогером Дмитрием Гордеем девушка рассказала ещё в прошлом году на шоу Насти Ивлеевой, пишет "Узнай всё". Тогда она призналась, что даже уже подумывает о детях, только не нашла пока правильного человека.
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