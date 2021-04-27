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"Рок жив!" "Нашествие" пройдёт в прежнем формате, но на новом месте

Даты проведения музыкального фестиваля летом 2021 года — с 30 июля по 1 августа.

27 апреля 2021, 16:20
<p>Фото © <a href="https://nashestvie.ru/gallery/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nashestvie.ru</a></p>

Фото © nashestvie.ru

Крупнейший в России фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом "Нашествие" в 2021 году переезжает в Московскую область. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

"Оргкомитет фестиваля "Нашествие" с радостью сообщает, что в 2021 году "Главное приключение года" состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном Серпухове", — сказано в записи.

Как подчеркнули организаторы, новое место проведения фестиваля выбрано неспроста. Переезд в подмосковный Серпухов открывает новые возможности для развития "Нашествия". Несмотря на амбициозные планы, фестиваль сохранит свой формат, полюбившийся аудитории.

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"Современное "Нашествие" — это не только музыка десятков музыкальных коллективов, а яркое культурное явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия", — подчеркнули в оргкомитете. Фестиваль будет проходить с учётом санитарно-противоэпидемических мер.

Напомним, что летом 2020 года фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы планировали мероприятие на даты с 23 по 25 июля 2021 года. Но власти Тверской области, где традиционно устраивалось "Нашествие", решили не проводить фестиваль на территории региона.

Ранее приобретённые билеты будут действительны на "Нашествие" в Серпухове, уточняют организаторы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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