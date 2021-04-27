Движение в Лефортовском тоннеле в Москве перекрыто из-за ДТП с пятью авто

В Москве произошло крупное ДТП, участниками которого стали сразу пять автомобилей. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

Авария произошла в Лефортовском тоннеле, из-за чего движение по нему было временно заблокировано. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас открыто движение транспортных средств по третьей полосе.

Ранее Лайф рассказывал, как перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль. Водитель попытался уйти в сторону, но нарушительница всё равно в него попала.

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