Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль — видео
Водитель попытался уйти в сторону, но нарушительница всё равно в него попала.
Кадр видео © VK / spb_today
Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль. Видео © VK / spb_today
В Санкт-Петербурге женщина решила перебежать Невский проспект в неположенном месте и в итоге врезалась в автомобиль. Видео с данным происшествием появилось в группе spb_today в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что женщина, лавируя между проезжающими автомобилями, перебегает проспект. Однако в один момент удача от неё отвернулась, и, даже несмотря на то что водитель попытался уйти в сторону, она всё равно в него врезалась.
После столкновения водитель авто дал по тормозам, а нарушительница ПДД упала на землю, после чего её госпитализировали.
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