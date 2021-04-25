Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль. Видео © VK / spb_today

В Санкт-Петербурге женщина решила перебежать Невский проспект в неположенном месте и в итоге врезалась в автомобиль. Видео с данным происшествием появилось в группе spb_today в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что женщина, лавируя между проезжающими автомобилями, перебегает проспект. Однако в один момент удача от неё отвернулась, и, даже несмотря на то что водитель попытался уйти в сторону, она всё равно в него врезалась.

После столкновения водитель авто дал по тормозам, а нарушительница ПДД упала на землю, после чего её госпитализировали.

Ранее Лайф писал о ещё одном ДТП, произошедшем в Санкт-Петербурге: автомобиль сбил двух девочек, переезжавших дорогу на электросамокате. Водитель заявил, что просто не успел затормозить. При этом он напомнил, что по пешеходному переходу нужно передвигаться пешком.

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