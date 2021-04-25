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Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль — видео

Водитель попытался уйти в сторону, но нарушительница всё равно в него попала.

25 апреля 2021, 19:41

Кадр видео © VK / spb_today

Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль. Видео © VK / spb_today

В Санкт-Петербурге женщина решила перебежать Невский проспект в неположенном месте и в итоге врезалась в автомобиль. Видео с данным происшествием появилось в группе spb_today в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что женщина, лавируя между проезжающими автомобилями, перебегает проспект. Однако в один момент удача от неё отвернулась, и, даже несмотря на то что водитель попытался уйти в сторону, она всё равно в него врезалась.

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После столкновения водитель авто дал по тормозам, а нарушительница ПДД упала на землю, после чего её госпитализировали.

Ранее Лайф писал о ещё одном ДТП, произошедшем в Санкт-Петербурге: автомобиль сбил двух девочек, переезжавших дорогу на электросамокате. Водитель заявил, что просто не успел затормозить. При этом он напомнил, что по пешеходному переходу нужно передвигаться пешком.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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