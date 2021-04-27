"Взгляд человека, ищущего понимания": Физиономист заявил об искренности Прокловой во время "исповеди" Лере Кудрявцевой

Физиономист, профайлер Олег Воеводин склонен доверять откровенному рассказу актрисы Елены Прокловой о том, как в 15-летнем возрасте она страдала от домогательств со стороны именитого актёра. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом. И хотя звёздная тусовка, узнавшая в антигерое из рассказа Прокловой ушедшего из жизни в 2018 году Олега Табакова, поспешила обвинить актрису в лицемерии, наш собеседник считает иначе.

"Она ничего не преувеличивает и не врёт, рассказывает так, как оно есть. Она смотрела на ведущую, иногда исподлобья, искала тем самым понимание. Видно, что это всё реально и она не придумывает", — говорит Воеводин.

Слёзы актрисы тоже показались эксперту искренними. Воеводин обратил внимание, что в какой-то момент у Прокловой характерно дёрнулась губа и сыграть этот нюанс невозможно — в переводе с языка тела, это такой едва уловимый "ответ" на сильные переживания. По мнению физиономиста, травмирующие события 50-летней давности проплывали перед глазами актрисы, будто это было вчера, — настолько оказались сильны в её памяти пережитые когда-то эмоции.

"А вот в моменте, когда Кудрявцева спрашивает её, готова ли она раскрыть имя человека, который всё это с ней сделал, происходит очень интересное. Всё лицо показывает, что она очень сильно задумалась, нужно ли говорить. Пошла именно логическая цепочка, а не эмоциональная. Героиня начала размышлять, что будет дальше. При этом, когда она рассказывала про свои эмоции, там не было логической постановки, то есть не умственная работа, а сердечная", — пояснил собеседник Лайфа.

А ранее высказалась и вдова Табакова, актриса Марина Зудина. Она написала в Instagram, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".

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