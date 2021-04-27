"Взгляд человека, ищущего понимания": Физиономист заявил об искренности Прокловой во время "исповеди" Лере Кудрявцевой
Собеседник Лайфа посмотрел фрагмент скандального интервью и пришёл к выводу, что каждый жест актрисы говорил о желании освободиться от душевной боли, которая мучила её много лет.
Физиономист, профайлер Олег Воеводин склонен доверять откровенному рассказу актрисы Елены Прокловой о том, как в 15-летнем возрасте она страдала от домогательств со стороны именитого актёра. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом. И хотя звёздная тусовка, узнавшая в антигерое из рассказа Прокловой ушедшего из жизни в 2018 году Олега Табакова, поспешила обвинить актрису в лицемерии, наш собеседник считает иначе.
"Она ничего не преувеличивает и не врёт, рассказывает так, как оно есть. Она смотрела на ведущую, иногда исподлобья, искала тем самым понимание. Видно, что это всё реально и она не придумывает", — говорит Воеводин.
"Незачем говорить о своих любовниках": Вдова Караченцова раскритиковала Проклову за скандальное интервью о домогательствах
Слёзы актрисы тоже показались эксперту искренними. Воеводин обратил внимание, что в какой-то момент у Прокловой характерно дёрнулась губа и сыграть этот нюанс невозможно — в переводе с языка тела, это такой едва уловимый "ответ" на сильные переживания. По мнению физиономиста, травмирующие события 50-летней давности проплывали перед глазами актрисы, будто это было вчера, — настолько оказались сильны в её памяти пережитые когда-то эмоции.
"А вот в моменте, когда Кудрявцева спрашивает её, готова ли она раскрыть имя человека, который всё это с ней сделал, происходит очень интересное. Всё лицо показывает, что она очень сильно задумалась, нужно ли говорить. Пошла именно логическая цепочка, а не эмоциональная. Героиня начала размышлять, что будет дальше. При этом, когда она рассказывала про свои эмоции, там не было логической постановки, то есть не умственная работа, а сердечная", — пояснил собеседник Лайфа.
"Когда пропало понятие табу?": Поплавская жёстко раскритиковала Проклову за "мерзкие подробности частной жизни"
Отметим, что после выхода программы "Секрет на миллион", в которой Проклова раскрыла свою тайну, коллеги по цеху обрушились на неё с критикой. К примеру, телеведущая и актриса Яна Поплавская возмутилась тому, что Проклова заставила телезрителей в их выходной "присутствовать при выворачивании грязных трусов и раскрытии мерзких подробностей своей частной жизни". Вдова Николая Караченцова, которой после смерти супруга не раз приходилось слышать о его романах (то с певицей Азизой, то с бывшей балериной Кировского театра Еленой Дмитриевой), тоже выступила против таких откровений, особенно если человек ушёл из жизни.
А ранее высказалась и вдова Табакова, актриса Марина Зудина. Она написала в Instagram, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".
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