Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Взгляд человека, ищущего понимания": Физиономист заявил об искренности Прокловой во время "исповеди" Лере Кудрявцевой

Собеседник Лайфа посмотрел фрагмент скандального интервью и пришёл к выводу, что каждый жест актрисы говорил о желании освободиться от душевной боли, которая мучила её много лет.

27 апреля 2021, 16:03

Физиономист, профайлер Олег Воеводин склонен доверять откровенному рассказу актрисы Елены Прокловой о том, как в 15-летнем возрасте она страдала от домогательств со стороны именитого актёра. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом. И хотя звёздная тусовка, узнавшая в антигерое из рассказа Прокловой ушедшего из жизни в 2018 году Олега Табакова, поспешила обвинить актрису в лицемерии, наш собеседник считает иначе.

"Она ничего не преувеличивает и не врёт, рассказывает так, как оно есть. Она смотрела на ведущую, иногда исподлобья, искала тем самым понимание. Видно, что это всё реально и она не придумывает", — говорит Воеводин.

"Незачем говорить о своих любовниках": Вдова Караченцова раскритиковала Проклову за скандальное интервью о домогательствах

"Незачем говорить о своих любовниках": Вдова Караченцова раскритиковала Проклову за скандальное интервью о домогательствах

Слёзы актрисы тоже показались эксперту искренними. Воеводин обратил внимание, что в какой-то момент у Прокловой характерно дёрнулась губа и сыграть этот нюанс невозможно — в переводе с языка тела, это такой едва уловимый "ответ" на сильные переживания. По мнению физиономиста, травмирующие события 50-летней давности проплывали перед глазами актрисы, будто это было вчера, — настолько оказались сильны в её памяти пережитые когда-то эмоции.

"А вот в моменте, когда Кудрявцева спрашивает её, готова ли она раскрыть имя человека, который всё это с ней сделал, происходит очень интересное. Всё лицо показывает, что она очень сильно задумалась, нужно ли говорить. Пошла именно логическая цепочка, а не эмоциональная. Героиня начала размышлять, что будет дальше. При этом, когда она рассказывала про свои эмоции, там не было логической постановки, то есть не умственная работа, а сердечная", пояснил собеседник Лайфа.

"Когда пропало понятие табу?": Поплавская жёстко раскритиковала Проклову за "мерзкие подробности частной жизни"

"Когда пропало понятие табу?": Поплавская жёстко раскритиковала Проклову за "мерзкие подробности частной жизни"

Отметим, что после выхода программы "Секрет на миллион", в которой Проклова раскрыла свою тайну, коллеги по цеху обрушились на неё с критикой. К примеру, телеведущая и актриса Яна Поплавская возмутилась тому, что Проклова заставила телезрителей в их выходной "присутствовать при выворачивании грязных трусов и раскрытии мерзких подробностей своей частной жизни". Вдова Николая Караченцова, которой после смерти супруга не раз приходилось слышать о его романах (то с певицей Азизой, то с бывшей балериной Кировского театра Еленой Дмитриевой), тоже выступила против таких откровений, особенно если человек ушёл из жизни.

А ранее высказалась и вдова Табакова, актриса Марина Зудина. Она написала в Instagram, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Незачем говорить о своих любовниках": Вдова Караченцова раскритиковала Проклову за скандальное интервью о домогательствах

сегодня в 13:11

Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал

10 апреля, 14:00

Запрет продажи алкоголя на майские: фейк или реальность?

сегодня в 15:26

Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе

сегодня в 16:48

Порошенко раскритиковал Зеленского за бездействие во время пандемии коронавируса

сегодня в 16:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1