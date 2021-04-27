В российских колледжах после критики Путина заменят учебники истории
Система среднего профобразования может перенять опыт использования федерального перечня пособий.
Фото © ТАСС / Красноухов Сергей
В российских колледжах с сентября не будет учебников истории, в которых слабо отражены события Сталинградской битвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".
Сотрудники ведомства совместно с депутатами Госдумы уже подготовили пакет нормативных поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Внесение изменений позволит усилить контроль качества учебников и пособий. Таким образом, опыт использования федерального перечня учебников применят и в системе среднего профобразования.
В России нашли упомянутый Путиным учебник, в котором крайне слабо отражены события Сталинградской битвы
Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, что очень удивляет. После критики главы государства была организована проверка учебников по истории.
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