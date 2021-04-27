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Стало известно, когда Фрейндлих вернётся на сцену после перенесённого ковида

Борьба легендарной артистки с этим заболеванием затянулась, но она вышла победительницей и теперь восстанавливает силы.

27 апреля 2021, 20:05
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая зимой тяжело переболела коронавирусной инфекцией, в конце мая вернётся на сцену БДТ имени Г.А. Товстоногова. Петербургский театр на своей странице во "ВКонтакте" объявил, что с 28 апреля начнутся продажи билетов на спектакль "Волнение" с актрисой в главной роли.

"28 апреля в 13:00 мы открываем продажу билетов на спектакль "Волнение" в постановке Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для БДТ и актрисы Алисы Фрейндлих. Спектакль состоится на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 25 мая, 2 и 17 июня, а также 4 июля", — сказано в сообщении театра.

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В БДТ также отметили, что билеты можно приобрести на их официальном сайте (bdt.spb.ru), в кассах театра и в театральных кассах города.

Напомним, Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря. До этого в течение нескольких дней актриса лечилась дома самостоятельно. В тот же окружной научно-клинический центр им. Соколова в конце декабря были доставлены её дочь Варвара и внучка Анна. Их состояние не требовало реанимации, в отличие от бабушки, и в начале января обе были выписаны. Саму Фрейндлих выписали из больницы только в середине февраля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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