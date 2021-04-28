Модель снялась с разницей в несколько секунд, показав, что таится за красивой картинкой в Instagram

Девушка поделилась в "Инстаграме" серией кадров, где продемонстрировала разницу между соцсетями и реальностью. На снимках слева она предстала в безупречном виде: тонкая талия, гладкая кожа и подтянутая фигура. А справа — такой, какая она есть на самом деле. Фото сделаны с разницей всего в несколько секунд.

Фото © Instagram / georgie.clarke

Модель рассказала, что секрет фотосессии прост. Для "идеальных" снимков нужно знать несколько лайфхаков, а для фото справа нужно всего лишь расслабиться.

Для фото слева нужно:

— найти лучшее освещение;

— найти самый выгодный ракурс;

— напрячь ягодицы;

— встать на цыпочки;

— напрячь живот;

— задержать дыхание.

Для фото справа нужно:

— ничего, только расслабиться и улыбнуться Джорджи Кларк

Фото © Instagram / georgie.clarke

По словам Джорджи, ей нравится делать красивые снимки, но также она хочет показывать правдивые изображения. Ей важно, чтобы они стояли рядом, чтобы другие не заблуждались насчёт безупречных инстаграмов.

Оба изображения подходят для моего инстаграма, потому что я считаю, что оба показывают моё истинное Я Джорджи Кларк

Фото © Instagram / georgie.clarke

Блогерша призвала к тому, чтобы сделать "нормальные человеческие тела" обычным делом для соцсетей, не расценивая их как некрасивые и неидеальные. И подписчики не замедлили с ответом. "Спасибо, что поделилась! Теперь я тоже чувствую, что моё тело нормальное и красивое", "С тех пор как я подписалась на вас, я стала нормально воспринимать своё тело", "Ваши посты — глоток свежего воздуха", — писали вдохновлённые пользователи.

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