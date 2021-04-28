Украина провела военные учения с ракетными комплексами "Точка-У" вблизи границы с Крымом
Тренировки проводились на одном из полигонов в Херсонской области.
Фото © Facebook / GeneralStaff.ua
Украина провела военные учения с использованием ракетных комплексов "Точка-У" вблизи границы с Крымом. Видео © Facebook / JointForcesCommandAFU
Вблизи границы с Крымом прошли военные учения Вооружённых сил Украины с использованием ракетных комплексов "Точка-У". Об этом сообщается на официальной странице операции Объединённых сил ВС Незалежной в "Фейсбуке".
"В ходе тренировки расчёты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", — отметил командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев.
Стоит отметить, что на опубликованном видео нет кадров с пусками ракет. Показано лишь перемещение "Точек-У", их развёртывание и убытие. Судя по кадрам, на военно-полевые манёвры ВСУ вывели четыре ракетных комплекса. Отмечается, что подразделения, участвующие в военных учениях, несут службу вдоль границы с Крымом.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
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