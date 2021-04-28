Питерская библиотека рассказала о драке читателей роликом с отсылками к Mortal Kombat

Петербургская библиотека сняла ролик про драку читателей с отсылками к Mortal Kombat. Видео © TikTok / nationallibraryofrussia

Несколько дней назад два посетителя читального зала Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге устроили драку, не поделив место. Пресс-служба заведения оригинально вышла из ситуации, записав видео в TikTok, на котором рассказала о произошедших событиях с отсылками к известному файтингу Mortal Kombat.

В ролике пресс-секретарь библиотеки Андрей Тарасов дал участникам конфликта имена, назвав их "Суб-Зиро (Саб-Зиро. — Прим. Лайфа) и Скорпион". Он объяснил, что один из посетителей протёр стол на втором этаже зала спиртовыми салфетками и ушёл в буфет. В это время другой читатель, не найдя себе места на первом этаже, сел за стол, который подготовил для себя ушедший поесть.

"Здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем", — сказал Тарасов.

Рефери поединка выступили сотрудники Росгвардии, которые задержали обоих участников конфликта.

Пресс-секретарь объяснил, что поведение читателей в библиотеке регламентируется правилами. Так, в XIX веке посетителям было запрещено проходить в читальный зал со шпагами, которые они оставляли в гардеробе.

Ранее автор крика "Мортал Комбат" в саундтреке файтинга заявил, что не знал, для чего снимается. Актёр немного сожалеет, что подписал контракт только на одноразовую выплату, но гордится своим успехом.

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