Питерская библиотека рассказала о драке читателей роликом с отсылками к Mortal Kombat
На записи Саб-Зиро и Скорпион не хотят делить ни с кем "главный энергетический центр" учреждения.
Петербургская библиотека сняла ролик про драку читателей с отсылками к Mortal Kombat. Видео © TikTok / nationallibraryofrussia
Несколько дней назад два посетителя читального зала Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге устроили драку, не поделив место. Пресс-служба заведения оригинально вышла из ситуации, записав видео в TikTok, на котором рассказала о произошедших событиях с отсылками к известному файтингу Mortal Kombat.
В ролике пресс-секретарь библиотеки Андрей Тарасов дал участникам конфликта имена, назвав их "Суб-Зиро (Саб-Зиро. — Прим. Лайфа) и Скорпион". Он объяснил, что один из посетителей протёр стол на втором этаже зала спиртовыми салфетками и ушёл в буфет. В это время другой читатель, не найдя себе места на первом этаже, сел за стол, который подготовил для себя ушедший поесть.
"Здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем", — сказал Тарасов.
Рефери поединка выступили сотрудники Росгвардии, которые задержали обоих участников конфликта.
Пресс-секретарь объяснил, что поведение читателей в библиотеке регламентируется правилами. Так, в XIX веке посетителям было запрещено проходить в читальный зал со шпагами, которые они оставляли в гардеробе.
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