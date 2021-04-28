Топ-менеджер IT-компании купил в салоне МТС муляж за 100 тысяч рублей вместо iPhone 12 Pro Max
Как выяснил Лайф, полицейские подозревают в подлоге бывшего директора злосчастного салона. А вот деньги за покупку москвичу не возвращают уже нынешние.
35-летний айтишник из Москвы Антон Г. стал жертвой мошенников, купив iPhone 12 Pro Max в салоне МТС на территории ТЦ "Арена Плаза". Оплатив покупку на кассе и получив опечатанную коробку, на которой блистало заветное яблочко, счастливый обладатель новенького гаджета направился к выходу. По дороге покупатель всё-таки решил распаковать коробку, а внутри его ждал сюрприз. Как выяснил Лайф, вместо флагманского смартфона Антон приобрёл за 100 тысяч рублей муляж телефона Samsung Galaxy S10, который, очевидно, явно не стоил потраченных денег.
Фото © LIFE
Вернувшись в салон, разгневанный покупатель потребовал объяснений и возврата средств, однако сотрудники МТС лишь развели руками. Антону рекомендовали написать заявление в полицию, что он и сделал. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту подлога и выясняют, где он мог произойти — в самом магазине, на складе или где-то ещё. Однако, по предварительным выводам полицейских, виновником мог стать бывший директор злополучного салона Расул А., который недавно был привлечён к уголовной ответственности за неоднократное хищение электронной продукции.
"Счастливый покупатель" Антон
Фото © Соцсети
Тем временем потерпевший уже третий день пытается добиться от салона возврата денег, но в ответ слышит лишь всяческие отговорки: от неисправного эквайринга до отсутствия возможности согласовать операцию с руководством.
По информации Лайфа, потерпевший является ведущим менеджером компании ВСС, специализирующейся на инжиниринге и ИКТ. В её портфеле заказчиков фигурируют Центробанк, Арбитражный суд, "Ростелеком" и ... компания "МТС".
Ранее Лайф рассказывал, как другой москвич тоже решил порадовать себя новеньким смартфоном iPhone 12 Pro Max и купил его в интернет-магазине, однако вместо устройства за 100 тысяч рублей получил посылку со здоровенным болтом.
Лента новостей
Выбор редакции
Когда в Москву вернётся тепло: синоптик предупредил, что придётся помёрзнуть
У оператора МТС произошёл массовый сбой в работе
Собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini
Боррель не исключает, что отношения России и ЕС продолжат ухудшаться
Рудковская хотела с помощью видео доказать, что не пользуется фотошопом, но опозорилась ещё больше
Комментариев: 0