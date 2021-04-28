Топ-менеджер IT-компании купил в салоне МТС муляж за 100 тысяч рублей вместо iPhone 12 Pro Max

35-летний айтишник из Москвы Антон Г. стал жертвой мошенников, купив iPhone 12 Pro Max в салоне МТС на территории ТЦ "Арена Плаза". Оплатив покупку на кассе и получив опечатанную коробку, на которой блистало заветное яблочко, счастливый обладатель новенького гаджета направился к выходу. По дороге покупатель всё-таки решил распаковать коробку, а внутри его ждал сюрприз. Как выяснил Лайф, вместо флагманского смартфона Антон приобрёл за 100 тысяч рублей муляж телефона Samsung Galaxy S10, который, очевидно, явно не стоил потраченных денег.

Фото © LIFE

Вернувшись в салон, разгневанный покупатель потребовал объяснений и возврата средств, однако сотрудники МТС лишь развели руками. Антону рекомендовали написать заявление в полицию, что он и сделал. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту подлога и выясняют, где он мог произойти — в самом магазине, на складе или где-то ещё. Однако, по предварительным выводам полицейских, виновником мог стать бывший директор злополучного салона Расул А., который недавно был привлечён к уголовной ответственности за неоднократное хищение электронной продукции.

"Счастливый покупатель" Антон Фото © Соцсети

Тем временем потерпевший уже третий день пытается добиться от салона возврата денег, но в ответ слышит лишь всяческие отговорки: от неисправного эквайринга до отсутствия возможности согласовать операцию с руководством.

По информации Лайфа, потерпевший является ведущим менеджером компании ВСС, специализирующейся на инжиниринге и ИКТ. В её портфеле заказчиков фигурируют Центробанк, Арбитражный суд, "Ростелеком" и ... компания "МТС".

Ранее Лайф рассказывал, как другой москвич тоже решил порадовать себя новеньким смартфоном iPhone 12 Pro Max и купил его в интернет-магазине, однако вместо устройства за 100 тысяч рублей получил посылку со здоровенным болтом.

Авторы