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Россия поставит в накрытую "коронавирусным штормом" Индию 22 тонны гуманитарной помощи

По линии РФПИ с индийскими компаниями достигнута договорённость о производстве до 850 миллионов доз вакцины "Спутник V".

28 апреля 2021, 13:40
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МЧС России</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МЧС России

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди. Глава государства высказал слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавируса и сообщил о решении Москвы предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Моди, в свою очередь, поблагодарил Путина за содействие.

Как уточнили в Кремле, из РФ в азиатскую страну будет доставлено более 22 тонн помощи: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, речь идёт о препарате "Фавипиравир".

Отметим, что ранее по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) была достигнута договорённость с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз антиковидной вакцины "Спутник V". Выпуск препарата планируется начать в мае.

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Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Всех прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на ковид прямо в аэропорту.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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