"Роскосмос" решил испытать полёт к Луне на животных

"Роскосмос" решил изучить вопрос о возможности отправки животных к окрестностям Луны для изучения влияния условий космоса на их жизнь. Госкорпорация разместила запрос о соответствующем анализе на сайте госзакупок.

Как сообщает РИА "Новости", в документах говорится об изучении перспектив космического комплекса нового поколения "Возврат-МКА-Л" с возвращаемым аппаратом. Согласно проекту, в нём могут отправить животных и другие биологические объекты в окрестности Луны. Цель — медико-биологические исследования влияния факторов межпланетного полёта на живые организмы.

Срок завершения работ — 15 ноября 2022 года. А ещё через год должен быть определён проектный облик космического аппарата "Возврат-МКА-Л". Речи о сроках его запуска нет.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Китай создадут собственную космическую станцию. Эту же задачу к 2024 году вместе с партнёрами хочет решить и NASA. Кто первым ступит на поверхность Луны в этот раз и зачем космическим агентствам десятка стран срочно понадобился единственный спутник Земли?

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