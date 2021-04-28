Лжеамериканец развёл 81-летнюю жертву политических репрессий на 3,7 млн рублей, пообещав жениться
Галантный злоумышленник быстро завоевал доверие одинокой пенсионерки байками про сказочную жизнь и беззаботный быт.
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Неизвестный ухажёр обещал 81-летней москвичке свадьбу и счастливую совместную жизнь, а в итоге вынудил пенсионерку перевести ему около 3 миллионов 700 тысяч рублей и пропал.
Как рассказал Лайфу источник, в июне прошлого года пенсионерке на почту пришло сообщение от некоего Майкла, представившегося американским военнослужащим. Мужчина быстро вошёл в доверие к пенсионерке в силу того, что женщина живёт совсем одна. Обходительный кавалер каждый день заваливал пожилую даму комплиментами, и постепенно их переписка перенеслась из электронной почты в один из популярных мессенджеров.
Общение, по словам источника, продолжалось на протяжении нескольких месяцев, а когда мужчина понял, что окончательно завоевал доверие москвички, то начал выкачивать из неё деньги, прикрываясь якобы свалившимися на него финансовыми трудностями. В итоге щедрая пенсионерка перевела своему возлюбленному около трёх миллионов 700 тысяч рублей, при этом Майкл продолжал обещать ей совместную счастливую жизнь.
Заподозрив неладное, пенсионерка всё-таки решила обратиться в правоохранительные органы. Как оказалось, все переводы, которые якобы предназначались Майклу, осуществлялись на счета иностранцев, предположительно, граждан Турции. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
К слову, в начале 60-х женщина вместе с родителями подверглась политическим репрессиям. Так, вместе с матерью она была отправлена в ссылку в Сибирь, а впоследствии реабилитирована.
Ранее Лайф писал, что сотрудница Минфина стала жертвой мошенников, пытаясь продать молокоотсос на "Авито". С банковской карты женщины несколько раз списали деньги на общую сумму почти 250 тысяч рублей.
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