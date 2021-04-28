Боррель перепутал Россию и Турцию на заседании Европарламента

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента, посвящённого отношениям с Россией, перепутал РФ и Турцию.

Слушания посвящены обстановке на границе России и Украины, дипломатическим разногласиям с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального.

"Развитие наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трёх событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", — сказал Боррель.

Он не стал исправляться и продолжил своё выступление.

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