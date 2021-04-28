Боррель перепутал Россию и Турцию на заседании Европарламента
Глава дипломатии Евросоюза не исправил свою оговорку и продолжил выступление.
Фото © Twitter / Petras Austrevicius
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента, посвящённого отношениям с Россией, перепутал РФ и Турцию.
Слушания посвящены обстановке на границе России и Украины, дипломатическим разногласиям с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального.
"Развитие наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трёх событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться", — сказал Боррель.
Он не стал исправляться и продолжил своё выступление.
Ранее Лайф сообщал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.
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