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В Госдуме с профессиональным праздником поздравили героев нашего времени — работников скорой

Праздник, впервые официально отмечаемый 28 апреля, на самом деле касается каждого из нас, уверен депутат Евгений Ревенко.

28 апреля 2021, 14:58
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселёв

Работники скорой помощи являются героями нашего времени, в период пандемии коронавируса самоотверженно и с риском для самих себя спасавшими жизни наших близких. Об этом Лайфу заявил заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

"Без всякого пафоса можно сказать, что работники скорой помощи — герои нашего времени. Именно в период пандемии мы видели, как самоотверженно и с риском для жизни, сутками не покидая рабочие места, эти люди спасали жизни наших близких. Очень правильно, что именно из всех медицинских работников президент выделил именно сотрудников скорой помощи и учредил отдельный праздник", — сказал Ревенко.

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Парламентарий заметил, что этот праздник, учреждённый 28 апреля 2020 года, на самом деле касается каждого из нас, ведь бывают такие случаи, когда мы надеемся только на врачей скорой помощи. От их мастерства, внимательности, грамотности действий зависят жизни нас и наших близких.

Депутат выразил признательность президенту, который выделил средства для закупки новых автомобилей для бригад скорых, и признал, что во многих городах требуется дооснащение автопарка и ремонт, уточнив, что на это не надо жалеть денег.

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Бригады скорой помощи за год в России выезжали на вызовы 45 млн раз

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда выделяются на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах страны. С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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