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Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Организаторы рассматривают такой вариант, но попробуют сделать всё, чтобы его избежать.

28 апреля 2021, 15:07

Фото © ЕРА / Eugene Hoshiko / POOL

Сегодня состоялась онлайн-пресс-конференция глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), администрации Токио и японского оргкомитета. На ней сообщили, что окончательное решение о допуске местных болельщиков на трибуны будет принято только в июне. Рассматривается несколько вариантов, включая пустые трибуны.

Также стало известно, что вакцинация не будет обязательной для участников Игр. В свою очередь, привитые всё равно будут обязаны соблюдать все меры безопасности.

Напомним, что летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа в Токио.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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