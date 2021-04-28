Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Организаторы рассматривают такой вариант, но попробуют сделать всё, чтобы его избежать.
Фото © ЕРА / Eugene Hoshiko / POOL
Сегодня состоялась онлайн-пресс-конференция глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), администрации Токио и японского оргкомитета. На ней сообщили, что окончательное решение о допуске местных болельщиков на трибуны будет принято только в июне. Рассматривается несколько вариантов, включая пустые трибуны.
Также стало известно, что вакцинация не будет обязательной для участников Игр. В свою очередь, привитые всё равно будут обязаны соблюдать все меры безопасности.
Напомним, что летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа в Токио.
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