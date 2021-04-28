"Вряд ли это неудачные кадры": Поклонники остались в ужасе от преображения Жанны Агузаровой

Российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" посетила ежегодное мероприятие White Party журнала "Кинорепортёр". Вечер прошёл в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Эпатажная певица 80–90-х, несмотря на удачный наряд, поразила поклонников переменами в своей внешности. Звёздный дизайнер Аника Керимова не исключает, что столь кардинальные изменения связаны с пластикой, передают "Дни.ру".

"Жанна — женщина эффектная. Но сейчас, на мой взгляд, пострадала от рук пластических хирургов. Потому что заметно, что у неё неудачная пластика: сильно перетянуто лицо, губы непропорциональные, — говорит Аника. — Нижняя губа гораздо больше верхней. Хотелось бы верить, что это неудачные кадры. Но вряд ли".

Для появления на публике Агузарова выбрала расшитый аппликациями белый наряд с жакетом. Она дополнила образ платком, длинными бусами, браслетами и сетчатыми перчатками. Артистка выделила лицо ярким макияжем с акцентом на глаза и губы.

К образу Агузаровой у Керимовой нет никаких вопросов. Жанна, по словам звёздного модельера, идёт в ногу со временем.

Ранее пластический хирург объяснил, как Жанна Агузарова меняла свою внешность. Эксперт отметил открытый взгляд и гладкую кожу артистки.

Авторы