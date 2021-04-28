Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все

По слухам, Ким завела роман с её давним другом — 52-летним репортёром телеканала CNN Ваном Джонсом, который может похвастаться блестящей карьерой. Он юрист, писатель, автор бестселлеров New York Times и обладатель премии "Эмми". Также Джонс был специальным советником бывшего президента США Барака Обамы в 2009 году и основал несколько некоммерческих организаций.

Справа — Ван Джонс. Фото © Instagram / kimkardashian, Facebook / Van Jones

Чувства пары могли зародиться ещё тогда, когда Ким проходила стажировку в одной из его организаций во время изучения юриспруденции. А в 2018 году они сотрудничали вместе, чтобы добиться помилования Элис Джонсон, осуждённой на пожизненный срок за хранение и продажу наркотиков.

Справа — Ван Джонс. Фото © Instagram / kimkardashian, Facebook / Van Jones

Кроме того, в 2019 году Джонс развёлся со своей женой Яной Картер, с которой прожил 14 лет. Однако источники, близкие к Кардашьян, утверждают, что между ней и репортёром только рабочие отношения, пишет Daily Mail. А пользователи в соцсетях предположили, что блогерша использует приятеля, чтобы сделать юридическую карьеру.

Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом и детьми. Фото © Instagram / kimkardashian

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом 19 февраля. Супруги прожили в браке шесть лет и воспитывали четырёх детей. После разрыва паре якобы удалось сохранить нормальные отношения, а также, по словам источников, они намерены сделать всё, чтобы их дети продолжали жить в лучших условиях.

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