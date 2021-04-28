Рудковская хотела с помощью видео доказать, что не пользуется фотошопом, но опозорилась ещё больше

46-летняя продюсер Яна Рудковская часто попадается на фотошопе, наличие которого она всегда яростно опровергает. То же самое случилось и в этот раз: знаменитость поделилась с подписчиками снимком с Мальдив, где она сейчас отдыхает с семьёй. На фото в купальниках позировали Яна и её мама. Поклонники быстро рассмотрели неестественные ноги звезды, обвинив в редактировании снимка, на что та ответила сердитым роликом.

Видео © Instagram / rudkovskayaofficial

На видео Яна возмущённо листала результаты фотосессии, показывая, что она ничего не меняла, а все обвинения необоснованны. Однако фанаты не постеснялись наделать скриншотов, доказывающих, что снимок в своём инстаграме продюсер действительно редактировала, причём под ретушь попали не только ноги, но и живот с талией и самой Яны, и её мамы.

Фото © Instagram / rudkovskayaofficial

А, это у айфона камера такая, ноги сами длинные становятся в объективе, а тело тощим. Это же из-за оптики Эл

Скажите, это болезнь? Ладно жир убрать... Ну это же видно, что тело в итоге непропорциональное после удлинения ног🤦‍♀️ Marina Sergeevna

Сколько тысяч одинаковых фотографий🤦‍♀ Ещё и оправдывается😄 Это фиаско, братан Oh,shit

Фото © Instagram / rudkovskayaofficial

В своём инстаграме Яна Рудковская всегда выглядит идеально — свежей, молодой и худой, однако на фотографиях её коллег, журналистов или на видео прямых эфиров её становится просто не узнать. Обычно продюсер не ругается с фанатами — ей есть чем заняться. Например, продвижением своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко — и раскруткой сына Александра, который пошёл по стопам отца. В начале года Яна даже зарегистрировала товарный знак с его прозвищем — "Гном Гномыч".

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