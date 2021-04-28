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Пластический хирург объяснил, почему лицо Зака Эфрона теперь выглядит так, словно его покусали пчёлы

Звезда "Школьного мюзикла" и "Величайшего шоумена" появился на мероприятии с "новым" лицом, заставив фанаток схватиться за голову. Красавец из двухтысячных превратился в очередную жертву пластической хирургии.

28 апреля 2021, 12:26

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Лайф уже писал о новом облике Зака Эфрона. Актёр с опухшим лицом появился на виртуальном мероприятии "День Земли! Мюзикл". Новость о том, что парень сделал пластику, мигом разошлась по всему Интернету, но, видимо, всё не так просто. Пластический хирург, а также тиктокер на полставки Энтони Юн уверяет, Эфрон и не думал ложиться под нож. А метаморфозы лица — последствия похода к стоматологу.

Кадры из видео © TikTok / tonyyounmd

Думаю, что у него была операция на зубах, а не пластическая операция. Поэтому лицо и опухло. А когда вам удаляли зубы мудрости, вы выглядели так же?

Энтони Юн

В комментариях под завирусившимся роликом доктор пояснил свою позицию. Энтони уверен — изменение овала лица Эфрона больше напоминает послеоперационную припухлость, чем действие инъекций.

Я не могу представить, как хирургу нужно делать инъекции в эти области, чтобы они выглядели вот так. Как по мне, это больше напоминает послеоперационную припухлость. Должно быть, скоро его лицо вернётся в норму

Энтони Юн

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Ролик Энтони Юн посмотрели больше четырёх миллионов раз. Многие пользователи соцсети поблагодарили доктора за то, что он наконец поставил точку в спорах о лице Эфрона. Фанаты вспомнили, как они выглядели после удаления зубов, и теперь понимают актёра на сто процентов.

Когда мне удалили зубы мудрости, моё лицо превратилось в квадрат, так что охотно верю

Sarah_Rose_

Точно! Мне удаляли зубы мудрости, и у меня тоже были синяки и припухлость. Соглашаюсь с вами. <...> Да и он не выглядит как гоблин, красив, как и всегда

sdmgtmaksdia

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Впрочем, есть специалисты, мнения которых отличаются от точки зрения Энтони Юна. К примеру, дерматолог Муниб Шах рассказал Insider, что определить, что именно произошло с актёром, может только он сам, а всё остальное — лишь догадки.

И правда, кажется, что его челюсть, подбородок и губы стали более рельефными. Такое может произойти по нескольким причинам: импланты, филлеры или даже стероиды и гормоны роста

Муниб Шах

Фанаты потеряли дар речи, увидев новое лицо Зака Эфрона, который стал похож на жертву пластики

Фанаты потеряли дар речи, увидев новое лицо Зака Эфрона, который стал похож на жертву пластики

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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