Пластический хирург объяснил, почему лицо Зака Эфрона теперь выглядит так, словно его покусали пчёлы

Лайф уже писал о новом облике Зака Эфрона. Актёр с опухшим лицом появился на виртуальном мероприятии "День Земли! Мюзикл". Новость о том, что парень сделал пластику, мигом разошлась по всему Интернету, но, видимо, всё не так просто. Пластический хирург, а также тиктокер на полставки Энтони Юн уверяет, Эфрон и не думал ложиться под нож. А метаморфозы лица — последствия похода к стоматологу.

Кадры из видео © TikTok / tonyyounmd

Думаю, что у него была операция на зубах, а не пластическая операция. Поэтому лицо и опухло. А когда вам удаляли зубы мудрости, вы выглядели так же? Энтони Юн

В комментариях под завирусившимся роликом доктор пояснил свою позицию. Энтони уверен — изменение овала лица Эфрона больше напоминает послеоперационную припухлость, чем действие инъекций.

Я не могу представить, как хирургу нужно делать инъекции в эти области, чтобы они выглядели вот так. Как по мне, это больше напоминает послеоперационную припухлость. Должно быть, скоро его лицо вернётся в норму Энтони Юн

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Ролик Энтони Юн посмотрели больше четырёх миллионов раз. Многие пользователи соцсети поблагодарили доктора за то, что он наконец поставил точку в спорах о лице Эфрона. Фанаты вспомнили, как они выглядели после удаления зубов, и теперь понимают актёра на сто процентов.

Когда мне удалили зубы мудрости, моё лицо превратилось в квадрат, так что охотно верю Sarah_Rose_

Точно! Мне удаляли зубы мудрости, и у меня тоже были синяки и припухлость. Соглашаюсь с вами. <...> Да и он не выглядит как гоблин, красив, как и всегда sdmgtmaksdia

Фото © Instagram / 15minutos.pe

Впрочем, есть специалисты, мнения которых отличаются от точки зрения Энтони Юна. К примеру, дерматолог Муниб Шах рассказал Insider, что определить, что именно произошло с актёром, может только он сам, а всё остальное — лишь догадки.

И правда, кажется, что его челюсть, подбородок и губы стали более рельефными. Такое может произойти по нескольким причинам: импланты, филлеры или даже стероиды и гормоны роста Муниб Шах

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