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Каменских с Потапом хотели уединиться обнажёнными в постели, но забыли про съёмки реалити-шоу

Раньше пара с огромным рвением скрывала свои отношения, зато теперь, видимо, так она пытается наверстать всё упущенное за годы.

28 апреля 2021, 11:42

Фото © Instagram / kamenskux

Известный дуэт 33-летней Насти Каменских и 39-летнего Потапа пару лет назад превратился из музыкального коллектива в семейный. Влюблённые долгие годы отрицали все слухи о романе, а затем внезапно поженились. Но даже после свадьбы супруги не спешили баловать фанатов подробностями из личной жизни. Поэтому подписчики Насти пришли в настоящий шок, когда увидели откровенный ролик из её спальни.

Видео © YouTube / NKofficial

В последнем выпуске своего реалити-шоу "Девочки рулят" Настя отправилась на свидание с Потапом, которое в итоге завершилось нежностями в постели. Обнажённая парочка лежала, прикрывшись одеялом, переговариваясь и целуясь, пока камеры наблюдения всё снимали. От такого откровения поклонники певицы пришли в восторг, поспешив выразить его в комментариях.

Фото © YouTube/NKofficial

Фото © YouTube/NKofficial

Настя, вы с Лёшей очень красивая пара❤️

Pervushina.tata

Вы классные! Будьте всегда вместе и никогда не расставайтесь!😍

Svetlana_ananyeva88

Если любить, то только так❤️

K.r.i.s.kris

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Как музыкальная единица Потап и Настя распались ещё в 2017 году, каждый своей дорогой не пошёл: певица начала сольную карьеру, а её партнёр стал ей во всём помогать. Сейчас Настя выпускает синглы, некоторые из них — на испанском языке — стали очень популярны в Латинской Америке. Также звезда занялась своим реалити-шоу "Девочки рулят" и периодически выкладывает на YouTube-канале видео с тренировками.

Каменских в крошечном бикини похвасталась красивым садом, но подписчики смотрели совсем на другое

Каменских в крошечном бикини похвасталась красивым садом, но подписчики смотрели совсем на другое

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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