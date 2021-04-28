Каменских с Потапом хотели уединиться обнажёнными в постели, но забыли про съёмки реалити-шоу
Раньше пара с огромным рвением скрывала свои отношения, зато теперь, видимо, так она пытается наверстать всё упущенное за годы.
Известный дуэт 33-летней Насти Каменских и 39-летнего Потапа пару лет назад превратился из музыкального коллектива в семейный. Влюблённые долгие годы отрицали все слухи о романе, а затем внезапно поженились. Но даже после свадьбы супруги не спешили баловать фанатов подробностями из личной жизни. Поэтому подписчики Насти пришли в настоящий шок, когда увидели откровенный ролик из её спальни.
Видео © YouTube / NKofficial
В последнем выпуске своего реалити-шоу "Девочки рулят" Настя отправилась на свидание с Потапом, которое в итоге завершилось нежностями в постели. Обнажённая парочка лежала, прикрывшись одеялом, переговариваясь и целуясь, пока камеры наблюдения всё снимали. От такого откровения поклонники певицы пришли в восторг, поспешив выразить его в комментариях.
Фото © YouTube/NKofficial
Настя, вы с Лёшей очень красивая пара❤️
Вы классные! Будьте всегда вместе и никогда не расставайтесь!😍
Если любить, то только так❤️
Как музыкальная единица Потап и Настя распались ещё в 2017 году, каждый своей дорогой не пошёл: певица начала сольную карьеру, а её партнёр стал ей во всём помогать. Сейчас Настя выпускает синглы, некоторые из них — на испанском языке — стали очень популярны в Латинской Америке. Также звезда занялась своим реалити-шоу "Девочки рулят" и периодически выкладывает на YouTube-канале видео с тренировками.
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