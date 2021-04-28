Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой
Сербский актёр и российская спортсменка посетили ужин в рамках Международного московского кинофестиваля.
Фото © Instagram / bicovic
Милош Бикович появился на светской вечеринке со своей возлюбленной. Видео © Telegram / Super.ru
Сербский актёр Милош Бикович впервые вышел в свет со своей новой девушкой — российской чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной.
Как пишет телеграм-канал Super.ru, пара пришла на ужин InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля. Слухи об их романе ходят ещё с начала года. Тогда пара отправилась на родину Милоша в Сербию и мелькала в сториз его друзей.
Как отмечается, за столом молодые люди нервничали, оглядывались и с опаской искали направленные на них объективы, на прессволле Милош фотографировался один.
33-летний Бикович известен по участию в таких картинах, как "Холоп", "Духless-2", "Отель "Белград". Также ему принесли популярность такие телепроекты, как "Магомаев", "Крылья империи" и "Отель "Элеон".
В феврале этого года актёр получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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