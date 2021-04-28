Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой

Сербский актёр и российская спортсменка посетили ужин в рамках Международного московского кинофестиваля.

28 апреля 2021, 21:46

Фото © Instagram / bicovic

Милош Бикович появился на светской вечеринке со своей возлюбленной. Видео © Telegram / Super.ru

Сербский актёр Милош Бикович впервые вышел в свет со своей новой девушкой — российской чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной.

Как пишет телеграм-канал Super.ru, пара пришла на ужин InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля. Слухи об их романе ходят ещё с начала года. Тогда пара отправилась на родину Милоша в Сербию и мелькала в сториз его друзей.

Как отмечается, за столом молодые люди нервничали, оглядывались и с опаской искали направленные на них объективы, на прессволле Милош фотографировался один.

33-летний Бикович известен по участию в таких картинах, как "Холоп", "Духless-2", "Отель "Белград". Также ему принесли популярность такие телепроекты, как "Магомаев", "Крылья империи" и "Отель "Элеон".

Милош Бикович описал ощущения после получения российского гражданства

Милош Бикович описал ощущения после получения российского гражданства

В феврале этого года актёр получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Милош Бикович описал ощущения после получения российского гражданства

24 февраля, 18:23

Жена генерального продюсера НТВ "спалила" одного из персонажей шоу "Маска"

сегодня в 14:40

Последняя жена "песняра" Борткевича обвинила подругу в отравлении музыканта

сегодня в 19:26

Россиянин арестован в США по делу об отмывании $336 млн через биткоины

сегодня в 21:52

Воровская шайка и "русский след": почему военные склады взрываются в Европе, а обвиняют Россию

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1