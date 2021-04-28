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Глава европейской дипломатии признал неспособность ЕС отключить Россию от SWIFT

В таком же ключе он высказался и о "Северном потоке – 2": Евросоюз лишь может требовать, чтобы газопровод функционировал без экономической дискриминации.

28 апреля 2021, 21:35
<p>Фото © ТАСС \ EPA</p>

Фото © ТАСС \ EPA

У Евросоюза нет рычагов, чтобы отключить Россию от платёжной системы SWIFT в рамках политического давления. Это признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая перед депутатами на заседании Европарламента, он отметил, что "SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции". В таком же ключе он высказался и о "Северном потоке – 2".

"Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", — сказал Боррель.

МИД словами "пусть попробуют" ответил на угрозу отключения России от SWIFT

МИД словами "пусть попробуют" ответил на угрозу отключения России от SWIFT

Он уточнил, что Евросоюз после запуска проекта лишь сможет требовать, чтобы газопровод "работал прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля". Боррель призвал страны ЕС к единству во внешней политике, а также к долгому периоду противостояния с Россией, к которому Брюссель "должен быть готов".

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока — 2". Парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы. Принятие резолюции ожидается завтра по итогам пленарной сессии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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