Глава европейской дипломатии признал неспособность ЕС отключить Россию от SWIFT

У Евросоюза нет рычагов, чтобы отключить Россию от платёжной системы SWIFT в рамках политического давления. Это признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая перед депутатами на заседании Европарламента, он отметил, что "SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции". В таком же ключе он высказался и о "Северном потоке – 2".

"Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", — сказал Боррель.

Он уточнил, что Евросоюз после запуска проекта лишь сможет требовать, чтобы газопровод "работал прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля". Боррель призвал страны ЕС к единству во внешней политике, а также к долгому периоду противостояния с Россией, к которому Брюссель "должен быть готов".

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока — 2". Парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы. Принятие резолюции ожидается завтра по итогам пленарной сессии.

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