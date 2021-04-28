"Я СССР не предал": Россиянин по имени Сталин девять лет не может устроиться на работу

Житель Екатеринбурга с именем Сталин девять лет не может устроиться на работу. Видео © Mash

Житель Екатеринбурга по имени Сталин Саргсян на протяжении девяти лет не может устроиться на работу. При этом сам 55-летний мужчина убеждён, что дело в том числе в его имени. Историю уральца рассказал Mash.

Саргсян утверждает, что в 1966 году, когда в СССР якобы призвали переименовывать детей, названных в честь вождя, его отец делать это отказался. Сталин уверяет, что "умрёт с этим именем". У мужчины несколько образований: он учился в Крыму, Ереване, владеет навыками механизатора, ходовика-моториста, водителя-профессионала первого класса.

"У меня образование есть, опыт есть. Я могу машины делать, разбирать, собирать, красить, перебирать движки, редуктора, коробки", — отметил Сталин Саргсян.

Как утверждает мужчина, он не может официально устроиться на работу с 2012 года. До 2017-го были проблемы с паспортом, их удалось решить, а вот с работой по-прежнему беда. При любом отклике на вакансию он получает отказ, а причин никто не объясняет.

Как сообщалось ранее, ФСБ опубликовала письмо Феликса Дзержинского про слежку за Иосифом Сталиным.

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